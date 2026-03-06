Jabar PosBerita

Emas Jadi Primadona Investasi? Menko Airlangga Ungkap Potensi Keuntungan Fantastis

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Emas Jadi Primadona Investasi? Menko Airlangga Ungkap Potensi Keuntungan Fantastis
spot_img

jabarpos.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup menarik perhatian para investor. Dalam sebuah acara peluncuran Indonesia’s Bullion Ecosystem di Jakarta, Jumat (6/3/2026), Airlangga menyebut potensi keuntungan investasi emas bisa mencapai 60% dalam setahun.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir, saat keduanya membahas perkembangan bisnis bullion bank di Indonesia. Airlangga mencontohkan kinerja Pegadaian yang memiliki rasio pengembalian aset (ROA) sebesar 6,7% dan peningkatan jumlah nasabah emas menjadi sekitar 5,7 juta dengan tabungan emas mencapai 19,25 ton.

Baca juga:  Misteri Rp600 Juta di Indodax OJK Selidiki
Emas Jadi Primadona Investasi? Menko Airlangga Ungkap Potensi Keuntungan Fantastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Airlangga menambahkan, total emas yang dikelola Pegadaian mencapai sekitar 141,7 ton, bahkan lebih besar dibandingkan pengelolaan emas oleh Bank Indonesia (BI). "Jadi pengelolaan emas Pegadaian ini lebih tinggi dari Bank Indonesia (BI). Jadi silakan diakuisisi, Bu Destry," ujarnya.

Saat ini, Indonesia memiliki dua penyelenggara bank bullion, yaitu PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS). Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, melaporkan aset perusahaan pada 2025 mencapai Rp152 triliun dengan outstanding pembiayaan sekitar Rp126 triliun atau tumbuh 40%. Laba bersih perusahaan tercatat Rp8,35 triliun atau meningkat lebih dari 42% dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga:  Terungkap Daftar Aman Pedagang Kripto

"Jadi kemudian ROA-nya ini yang diminta Pak Presiden perusahaan, minimal ROA-nya 7, kami mendekati ini, kami 6%-7%. Untuk ROA-nya, kemudian ROI-nya juga menggiurkan, Pak, 21%," tutur Damar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, melaporkan pertumbuhan nasabah emas sekitar 40% sepanjang tahun lalu. Volume perdagangan emas BSI mencapai sekitar 4 ton pada 2025. "Dua bulan ini Pak Menko itu sudah 2,7 ton (volume perdagangan). Jadi kelihatannya tahun ini akan bisa 2 kali lipat trading-nya," jelas Anggoro seperti yang dilansir jabarpos.id.

spot_img
Artikel Sebelumnya
SBN Bergolak Bukan Karena Rating, Lalu Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait