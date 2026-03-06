Jabar PosBerita

Komisaris Utama GULA Borong Saham, Ada Apa Gerangan?

JABARPOS.ID – Emiten produsen gula PT Aman Agrindo Tbk (GULA) mengumumkan bahwa Komisaris Utamanya, Irsyad Hanif, telah menambah kepemilikan sahamnya secara signifikan. Menurut laporan keterbukaan informasi perusahaan, Irsyad Hanif melakukan serangkaian transaksi pembelian saham GULA pada 4 Maret 2026.

Total saham yang diborong mencapai 18 juta lembar. Rinciannya, Irsyad membeli saham dengan harga bervariasi, mulai dari Rp304 hingga Rp310 per saham. Tujuan dari pembelian saham ini adalah untuk investasi pribadi.

Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Irsyad Hanif di GULA meningkat dari 5,37% menjadi 7,05%. Meskipun demikian, Irsyad Hanif ditegaskan bukan merupakan pihak pengendali perusahaan.

Aman Agrindo sendiri bergerak di bidang perkebunan tebu, perdagangan gula, dan industri gula. Perusahaan memperdagangkan berbagai jenis gula, termasuk gula pasir, gula cair, dan gula merah.

Pada perdagangan sesi I Jumat (6/3/2026), saham GULA terpantau mengalami penurunan sebesar 5,56%.

