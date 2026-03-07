Jabar PosBerita

bjb Kantongi Dana Segar, Investor Berebut Obligasi Hijau!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
bjb Kantongi Dana Segar, Investor Berebut Obligasi Hijau!
spot_img

JABARPOS.ID – Bank bjb kembali membuktikan diri sebagai pemain utama dalam pembiayaan berkelanjutan. Penerbitan Sustainability Bond Tahap II perseroan disambut antusias oleh investor, dengan kelebihan permintaan (oversubscribe) mencapai 4,66 kali lipat. Ini menandakan kepercayaan tinggi pasar terhadap komitmen bank dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial.

Obligasi ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bond bank bjb dengan target total Rp2 triliun. Tahap pertama yang dirilis tahun 2024 lalu, juga mencetak sukses besar dengan minat investor yang membludak.

Baca juga:  Terungkap DOID Menang Besar di Sengketa Tambang Australia
bjb Kantongi Dana Segar, Investor Berebut Obligasi Hijau!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pada penawaran Tahap II ini, permintaan investor mencapai Rp932,4 miliar. Masa penawaran berlangsung dari 13 Februari hingga 2 Maret 2026, dengan dua pilihan seri: Seri A (tenor 3 tahun, kupon indikatif 5,45%-6,05%) dan Seri B (tenor 5 tahun, kupon indikatif 5,70%-6,30%).

Peringkat idAA (Double A) dari Pefindo menegaskan kemampuan bank bjb dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Kerangka kerja Sustainability Bond juga mendapat predikat "Ramah Lingkungan/Berkelanjutan" dari SDGs Hub Universitas Indonesia.

Baca juga:  5 Jurus Jitu Orang China Jadi Sultan

Lima perusahaan sekuritas ternama, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, turut mendukung penerbitan obligasi ini. Nantinya, obligasi akan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diperdagangkan secara luas.

Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk pembiayaan baru dan pembiayaan ulang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai POJK Nomor 18 Tahun 2023.

Baca juga:  Overload, TPA Cipayung Ditutup Desember 2024

Hingga Desember 2025, portofolio pembiayaan berkelanjutan bank bjb mencapai Rp14,3 triliun, meliputi sektor lingkungan, UMKM, dan sosial.

Selain pembiayaan, bank bjb juga berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan berpartisipasi dalam Bursa Karbon Indonesia. Perseroan juga telah menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST) untuk mengintegrasikan risiko iklim dalam manajemen risiko.

Langkah-langkah strategis ini memperkuat posisi bank bjb sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip ESG dalam bisnisnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Mata Elang Dikecam, OJK Turun Tangan, Koordinator Angkat Bicara!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait