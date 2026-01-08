Get
25.8 C
Jakarta
Jumat, Januari 9, 2026
Jabar Pos

Strategi Perbankan Jaga Ekonomi Tetap Kuat

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Strategi Perbankan Jaga Ekonomi Tetap Kuat
Perbankan nasional tak henti menjalankan fungsi vitalnya sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui penyaluran pembiayaan korporasi, sektor ini memastikan roda dunia usaha terus berputar, demikian diungkapkan jabarpos.id. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS) menjadi salah satu institusi yang gencar memperkuat lini kredit korporasinya, sejalan dengan kebutuhan operasional, investasi, hingga pengembangan usaha.

Kebutuhan akan suntikan modal melalui kredit korporasi ini bukan tanpa alasan. Data menunjukkan, ekonomi Indonesia tumbuh impresif 5,04% pada kuartal III-2025. Kementerian Keuangan pun optimistis, prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 dapat menyentuh angka 5,2%, dan bahkan diproyeksikan mengakselerasi hingga 5,4% pada tahun berikutnya.

Strategi Perbankan Jaga Ekonomi Tetap Kuat
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menyikapi dinamika ini, Analis Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga, menegaskan bahwa pembiayaan korporasi tetap memegang peranan krusial dalam menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi. Menurutnya, permintaan pembiayaan dari segmen korporasi seringkali terkait dengan kebutuhan menjaga arus kas, restrukturisasi usaha, atau penyesuaian rencana ekspansi besar.

Aditya menambahkan, dalam kondisi ekonomi yang bergerak dinamis, perbankan cenderung menerapkan pendekatan selektif dalam penyaluran kredit. Mereka mempertimbangkan secara cermat prospek usaha dan kapasitas pembayaran debitur. Pendekatan ini, lanjutnya, adalah bagian integral dari fungsi intermediasi yang berjalan seiring dengan pengelolaan risiko yang prudent, tanpa sedikit pun mengabaikan kebutuhan vital dunia usaha akan akses pembiayaan.

"Pembiayaan korporasi tetap menjadi tulang punggung bagi dunia usaha, terutama untuk menopang kegiatan produksi dan investasi. Namun, penyalurannya kini dilakukan dengan pertimbangan matang terhadap kondisi ekonomi makro dan profil risiko masing-masing sektor," ujar Aditya, seperti dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Di tengah lanskap ini, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS) tampil sebagai salah satu bank yang konsisten menyalurkan pembiayaan kepada debitur korporasi. Mereka menawarkan skema pembiayaan yang adaptif, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai sektor ekonomi. "Kunci keberhasilan pembiayaan korporat saat ini terletak pada keseimbangan yang presisi antara ekspansi kredit yang agresif dan pengendalian risiko yang ketat," ungkap perwakilan BWS.

Komitmen BWS ini tercermin dari kinerja keuangannya. Hingga akhir September 2025, total kredit yang berhasil disalurkan BWS mencapai Rp46,11 triliun. Porsi signifikan dari angka ini berasal dari segmen non-UMKM, yang mencakup pembiayaan korporasi dan komersial. Pada periode yang sama, total aset bank tercatat sebesar Rp59,63 triliun, menunjukkan skala operasional yang solid.

Tak hanya itu, BWS juga menunjukkan fundamental yang kuat dengan rasio kecukupan modal (KPMM) yang berada di level 32,25%, jauh melampaui ketentuan minimum regulator. Tingkat likuiditas bank juga terjaga prima, dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 167,16% dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) mencapai 108,57%. Angka-angka ini memberikan ruang gerak yang memadai bagi BWS untuk terus mendukung pembiayaan jangka menengah dan panjang.

Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) gross BWS tercatat sebesar 2,35% dan NPL net sebesar 1,28%. Angka-angka ini masih berada dalam batas aman industri perbankan, mengindikasikan manajemen risiko yang efektif. Dengan strategi yang seimbang antara ekspansi dan kehati-hatian, BWS membuktikan diri sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

