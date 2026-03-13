Jabar PosBerita

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jakarta, jabarpos.id – PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP), atau yang lebih dikenal sebagai KB Bank, baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan keputusan penting terkait perubahan susunan dewan komisaris dan direksi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan mempercepat transformasi bisnis yang sedang dijalankan.

Dalam RUPSLB yang diadakan di Jakarta pada Kamis (12/3/2026), para pemegang saham menyetujui pengunduran diri Seng Hyup Shin dari posisi Wakil Komisaris Utama. Sebagai penggantinya, Tae Doo Kwon, yang sebelumnya menjabat sebagai Head of Global Growth Support Division di KB Kookmin Bank, ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut. Kwon memiliki pengalaman luas di bidang perbankan global, termasuk pernah menjabat sebagai Managing Director of Global Business Group dan General Manager of Global Planning Department KB Kookmin Bank.

Selain itu, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan dua direktur baru, yaitu Ju Hwan Yi dan Yungki Prabowo. Yi memiliki latar belakang yang kuat di bidang manajemen risiko, dengan pengalaman sebagai EVP & Chief Risk Officer di KB Prasac Bank Cambodia. Sementara itu, Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Technology and Operation Director serta Chief Technology Officer di Bank ANZ Indonesia.

Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan transformasi bank. "Perubahan susunan pengurus ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan transformasi digital secara berkelanjutan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kombinasi pengalaman global dan kapabilitas lokal yang kuat akan membantu KB Bank melanjutkan momentum transformasi dan memperkuat pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan.

Dengan perubahan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KB Bank menjadi sebagai berikut:

  • Dewan Komisaris:
    • Komisaris Utama: Jerry Marmen
    • Wakil Komisaris Utama: Tae Doo Kwon
    • Komisaris Independen: Stephen Liestyo
    • Komisaris Independen: Hae Wang Lee
  • Direksi:
    • Direktur Utama: Kunardy Darma Lie
    • Direktur: Robby Mondong
    • Direktur: Dodi Widjajanto
    • Direktur: Henry Sawali
    • Direktur: Jung Ho Han
    • Direktur: Jang Hyuk Im
    • Direktur: Widodo Suryadi
    • Direktur: Ju Hwan Yi
    • Direktur: Yungki Prabowo
Pengangkatan direksi baru ini akan efektif setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, serta peraturan terkait pemanfaatan tenaga kerja asing di sektor perbankan.

