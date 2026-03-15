Jabar PosBerita

BMW Motorrad Bidik Pasar Lebih Luas, Moge Terjangkau Jadi Andalan

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
spot_img

Jabarpos.id – BMW Motorrad Indonesia menunjukkan optimisme tinggi terhadap potensi pasar motor besar premium di Indonesia. Kenaikan pendapatan kelas menengah atas, gaya hidup yang berorientasi pada pengalaman, serta tren touring yang terus berkembang menjadi faktor pendorong utama permintaan motor besar premium di Tanah Air.

Indra Adhiwijaya, Head of Marketing BMW Motorrad Indonesia, mengungkapkan bahwa pasar motor gede di Indonesia semakin matang. Hal ini tercermin dari peran big bike sebagai bagian dari gaya hidup. Bahkan, pada tahun 2025, penjualan BMW Motorrad mencatatkan kenaikan 5% (year-on-year), menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Baca juga: 
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan, BMW Motorrad juga mengembangkan big bike premium dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu di bawah Rp 200 juta. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk BMW Motorrad yang semakin beragam.

"Kami melihat potensi besar di segmen ini," ujar Indra dalam dialog bersama CNBC Indonesia. "Dengan menawarkan produk yang lebih terjangkau, kami berharap dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan memperkuat posisi BMW Motorrad di pasar motor premium Indonesia."

Baca juga:  Bos Bank Asing Bongkar Rahasia Gelembung AI

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tantangan pasar dan membuka peluang baru bagi BMW Motorrad untuk terus tumbuh dan berkembang di Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Anak Kartini Pilih Hidup Susah, Ini Alasannya Bikin Terenyuh!
Artikel Selanjutnya
Benny Tjokro Tamat Riwayat di Pasar Modal? OJK Beri Hukuman Mengejutkan!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait