BMW Motorrad Bidik Pasar Lebih Luas, Moge Terjangkau Jadi Andalan

Jabarpos.id – BMW Motorrad Indonesia menunjukkan optimisme tinggi terhadap potensi pasar motor besar premium di Indonesia. Kenaikan pendapatan kelas menengah atas, gaya hidup yang berorientasi pada pengalaman, serta tren touring yang terus berkembang menjadi faktor pendorong utama permintaan motor besar premium di Tanah Air.

Indra Adhiwijaya, Head of Marketing BMW Motorrad Indonesia, mengungkapkan bahwa pasar motor gede di Indonesia semakin matang. Hal ini tercermin dari peran big bike sebagai bagian dari gaya hidup. Bahkan, pada tahun 2025, penjualan BMW Motorrad mencatatkan kenaikan 5% (year-on-year), menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan, BMW Motorrad juga mengembangkan big bike premium dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu di bawah Rp 200 juta. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk BMW Motorrad yang semakin beragam.

"Kami melihat potensi besar di segmen ini," ujar Indra dalam dialog bersama CNBC Indonesia. "Dengan menawarkan produk yang lebih terjangkau, kami berharap dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan memperkuat posisi BMW Motorrad di pasar motor premium Indonesia."

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tantangan pasar dan membuka peluang baru bagi BMW Motorrad untuk terus tumbuh dan berkembang di Indonesia.