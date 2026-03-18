Motor Gede Harga Selangit Incar Anak Muda, Kok Bisa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id, Jakarta – Di tengah gempuran motor listrik, pasar motor premium dengan harga ratusan juta rupiah justru semakin menggeliat. BMW Motorrad Indonesia bahkan terang-terangan membidik anak muda sebagai target pasar potensial. Bagaimana strategi mereka?

Indra Adhiwijaya, Head of Marketing BMW Motorrad Indonesia, mengungkapkan bahwa pengalaman berkendara menjadi daya tarik utama bagi konsumen motor premium. "Kami ingin motor BMW Motorrad menjadi bagian dari gaya hidup mereka," ujarnya dalam dialog di AutoBizz CNBC Indonesia, Selasa (3/3/2026).

Baca juga:  Rupiah Tetap di Posisi yang Sama! Apa yang Terjadi?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Untuk menjaga loyalitas konsumen dan menarik minat baru, BMW Motorrad aktif menjalin kedekatan dengan komunitas dan menggelar berbagai acara. Strategi ini dinilai efektif membangun engagement dan mendongkrak penjualan.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa segmen biker muda memiliki potensi besar untuk memperluas pasar motor premium. Pemanfaatan media sosial menjadi kunci untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan relevan. Dengan konten yang menarik dan interaktif, BMW Motorrad berharap dapat menarik perhatian generasi muda yang mencari pengalaman berkendara yang unik dan bergengsi.

