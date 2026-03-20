Jantungmu Terancam? Hindari 7 Kebiasaan Malam Ini!

JABARPOS.ID – Penyakit jantung tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik atau pola makan yang buruk, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari yang seringkali tidak kita sadari, terutama setelah pukul 7 malam.

Seorang ahli kardiologi, Dr. Sanjay Bhojraj, MD, mengungkapkan tujuh kebiasaan malam yang sebaiknya dihindari untuk menjaga kesehatan jantung. Berikut ulasannya, seperti dilansir jabarpos.id dari CNBC Internasional, Jumat (20/3/2026):

Makan Terlalu Larut: Metabolisme tubuh mengikuti ritme sirkadian. Makan larut malam dapat mengganggu sensitivitas insulin dan kemampuan tubuh dalam memproses glukosa dan lemak, meningkatkan kadar gula darah, gangguan metabolisme lipid, dan peradangan. Cahaya Terang yang Menyengat: Paparan cahaya terang, terutama yang didominasi warna biru dari lampu LED, menekan produksi melatonin, hormon penting untuk mengatur tidur, tekanan darah, dan aktivitas antioksidan. Tontonan Pemicu Emosi: Stres psikologis dari acara televisi yang menegangkan, debat politik, atau pertandingan olahraga dapat memicu sistem saraf simpatik, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Olahraga Intensif Malam Hari: Olahraga berat di malam hari membuat kadar kortisol tetap tinggi dan menunda peralihan tubuh ke mode istirahat dan perbaikan, mengganggu tidur dan mengurangi variabilitas detak jantung. Konsumsi Alkohol: Alkohol mengganggu struktur tidur, menekan tidur REM, dan menghambat produksi melatonin, meningkatkan detak jantung istirahat dan menghambat penurunan tekanan darah normal di malam hari. Percakapan Penuh Emosi: Pertengkaran atau percakapan yang memicu emosi di malam hari meningkatkan kadar kortisol dan menurunkan variabilitas detak jantung, memicu aritmia atau kejadian jantung pada individu yang rentan. Paparan Layar Tanpa Filter: Cahaya biru dari ponsel, tablet, dan televisi menunda pelepasan melatonin dan menggeser ritme sirkadian, menyebabkan gangguan tidur yang dapat meningkatkan risiko hipertensi, resistensi insulin, dan peradangan.

Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut, Anda dapat memberikan kesempatan bagi jantung untuk beristirahat dan memulihkan diri, sehingga menjaga kesehatan jantung jangka panjang.