Dari IT ke Burger Halal, Kisah Sukses Pria Ini Bikin Geleng Kepala

JABARPOS.ID – Seorang mantan pekerja IT asal Amerika Serikat, Shahezad Contractor, kini menjelma menjadi raja burger halal dengan omzet fantastis mencapai Rp67 miliar per tahun. Melalui jaringan restoran Cousin’s Burger, ia berambisi menantang dominasi raksasa kuliner seperti In-N-Out dan Shake Shack.

"Target kami adalah menjadi In-N-Out atau Shake Shack berikutnya," tegas Contractor, seperti dikutip jabarpos.id dari CNBC Internasional.

Cousin’s Burger yang didirikan pada tahun 2024, kini memiliki delapan gerai yang tersebar di Pennsylvania, New Jersey, dan Delaware. Bisnis ini berada di bawah bendera Cousin’s Food Inc. yang berbasis di Philadelphia. Selain burger, Contractor juga mengembangkan lini usaha lain seperti Cousin’s Pizza dan Cousin’s Smokehouse and Burgers.

Contractor melihat pasar makanan halal di Amerika Serikat memiliki potensi yang sangat besar. Menurutnya, banyak konsumen yang memilih daging halal karena kualitas, kebersihan, dan proses penyembelihan yang lebih manusiawi.

Titik balik dalam hidup Contractor terjadi pada tahun 2023, saat ia mencoba berjualan smashburger di sebuah festival makanan halal. Tak disangka, seluruh dagangannya ludes terjual 500 porsi dalam satu hari. Keberhasilan ini mendorongnya untuk membuka gerai pertama di Philadelphia.

Dengan bahan berkualitas tinggi, resep sederhana, dan layanan pelanggan yang prima, Cousin’s Burger berhasil mencuri hati para pecinta kuliner. Meski menghadapi tantangan biaya yang terus meningkat, Contractor tetap optimis dan berencana melakukan ekspansi agresif hingga 50 gerai dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan, ia berambisi membawa Cousin’s Burger ke pasar global, termasuk Kanada.