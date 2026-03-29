Inilah 5 Juragan Batu Bara yang Kekayaannya Bikin Melongo

JABARPOS.ID – Meskipun harga batu bara sempat tertekan di pasar global sepanjang tahun 2024, sejumlah nama dalam daftar orang terkaya di Indonesia justru berhasil mengakumulasi kekayaan fantastis dari sektor ini. Fenomena ini menarik perhatian, mengingat dinamika pasar komoditas yang fluktuatif.
Harga batu bara dunia sempat melemah di awal Desember, dipicu oleh lonjakan produksi di India. Data Barchart mencatat harga batu bara acuan Newcastle untuk kontrak Januari 2025 berada di level US$136 per ton pada Senin (2/12/2024), turun 2,1% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Namun, kondisi ini tak menghalangi para konglomerat berikut untuk terus meraup untung dari bisnis batu bara mereka:
Low Tuck Kwong: Raja batu bara Indonesia ini adalah pemilik PT Bayang Resources, perusahaan batu bara dengan kapitalisasi terbesar di bursa domestik. Kekayaan pria berusia 77 tahun ini sepenuhnya bersumber dari komoditas tersebut. Forbes mencatat Low Tuck Kwong sebagai orang terkaya ke-4 di Indonesia dengan kekayaan US$24,9 miliar pada akhir tahun lalu.
Keluarga Widjaja: Keluarga mendiang Eka Tjipta Widjaja, pemilik Sinar Mas Group, juga memiliki bisnis batu bara melalui PT Dian Swastika Sentosa Tbk (DSSA) dan anak usahanya, Golden Energy and Resources Ltd. (GEAR) serta PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS). Keluarga Widjaja tercatat memiliki kekayaan US$28,3 miliar per akhir tahun 2025 versi Forbes dan menduduki peringkat ke-3 orang terkaya di Indonesia.
Garibaldi Thohir: Pemilik emiten PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di sektor batu bara. Bisnis batu baranya kini difokuskan kepada anak usahanya PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Forbes melaporkan kekayaan kakak Erick Thohir ini mencapai US$3,8 miliar pada tahun lalu, menempatkannya sebagai orang terkaya ke-19 di Indonesia.
Kiki Barki: Pendiri PT Harum Energi (HRUM) ini telah berkecimpung di bisnis pertambangan batu bara sejak tahun 1995. Selain HRUM, Kiki Barki juga memiliki tambang batu bara swasta Tanito Harum. Meskipun sempat masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes, Kiki Barki tidak lagi termasuk dalam 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2025.
Edwin Soeryadjaya: Pendiri perusahaan keuangan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) ini juga terjun ke bisnis batu bara dengan terlibat dalam pendirian perusahaan batu bara Pama Persada. Forbes mencatat kekayaan Edwin Soeryadjaya mencapai US$1,2 miliar pada tahun 2025, menempatkannya sebagai orang terkaya ke-45 di Indonesia.