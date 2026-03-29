Rahasia Miliarder Jawa Terungkap! Ternyata Jualan Ini...

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
jabarpos.id – Siapa sangka, profesi yang sering dipandang sebelah mata ternyata bisa mengantarkan seseorang menjadi miliarder? Kisah sukses seorang penjual es di Jawa pada era kolonial membuktikan hal tersebut. Bahkan, kekayaannya ditaksir mencapai angka fantastis, setara dengan Rp10 triliun di masa kini.

Tasripin, nama pengusaha es tersebut, menjadi bukti nyata bahwa bisnis ini tak bisa diremehkan. Pada awal abad ke-20, Tasripin menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Saat meninggal dunia, hartanya mencapai 45 juta gulden. Jika dikonversikan dengan harga beras saat ini, kekayaannya setara dengan Rp9,7 triliun.

Baca juga:  Bank Sentral Korsel Jaga Won, Bunga Acuan Tetap!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lalu, bagaimana Tasripin bisa meraih kesuksesan gemilang dari bisnis es? Pada masa itu, es merupakan barang langka karena belum adanya kulkas atau mesin pendingin. Hal ini membuat es menjadi primadona dan dijual dengan harga tinggi. Siapapun yang mampu memproduksi es, berpotensi menjadi kaya raya.

Tasripin melihat peluang tersebut dan mendirikan pabrik es di Ungaran, Semarang pada tahun 1902. Delapan tahun kemudian, ia kembali membuka pabrik es yang lebih besar di Petelan, Semarang. Selain bisnis es, Tasripin juga melakukan diversifikasi usaha dengan membuka rumah penjagalan dan jual-beli kulit hewan.

Baca juga:  Garuda Indonesia Pertimbangkan Direktur Keuangan Asing? Ini Kata Bos

Keberhasilan Tasripin menginspirasi banyak orang untuk terjun ke bisnis es. Salah satunya adalah Kwa Wan Hong, yang dikenal sebagai raja es Indonesia. Kwa mendirikan pabrik es pertama di Indonesia pada tahun 1895 dengan memanfaatkan reaksi kimia. Berkat Kwa, es menjadi lebih terjangkau dan mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi minuman dingin.

Baca juga:  Harga Minyak Dunia Melonjak Konflik Baru Memicu

Selain Tasripin dan Kwa Wan Hong, ada juga Robert Chevalier, seorang penjual es di Magelang yang sukses dengan tiga pabrik esnya. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa profesi penjual es tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kerja keras dan inovasi, siapapun bisa meraih kesuksesan, bahkan menjadi miliarder.

Artikel Sebelumnya
Garmen Lokal Bidik Pasar Premium, Siap Kuasai Negeri Sendiri?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
