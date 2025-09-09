Prajogo Pangestu Bantah Kabar Akuisisi Hotel Alila, Ada Apa?

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Barito Pacific Tbk (BRPT), emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, dengan tegas membantah rumor yang beredar luas mengenai potensi akuisisi PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA). Klarifikasi ini disampaikan menyusul maraknya pesan berantai di aplikasi WhatsApp dan platform pesan instan lainnya yang menyebutkan BRPT atau entitas di bawah kendalinya akan mengakuisisi BUVA.

Manajemen BRPT dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari sumber resmi perusahaan. "BRPT menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berasal dari sumber resmi," tulis manajemen, Selasa (9/9/2025).

Lebih lanjut, manajemen BRPT menegaskan bahwa saat ini perusahaan tidak sedang dalam pembicaraan apapun terkait akuisisi BUVA. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi rumor yang tidak memiliki dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebagai informasi, BUVA merupakan emiten yang bergerak di bidang perhotelan dan resor, dikenal luas karena memiliki dan mengelola jaringan Hotel dan Resort Alila di Bali dan berbagai daerah lainnya. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2000 dan mulai mengembangkan Hotel Alila Uluwatu pada tahun 2006.