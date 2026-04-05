Investasi Semikonduktor Rp 82 Triliun Masuk RI, Izin Jangan Dipersulit!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – Himpunan Kawasan Industri (HKI) optimis kawasan industri di Indonesia mampu menjadi magnet investasi di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Optimisme ini didasari oleh potensi besar yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah masuknya investasi raksasa di sektor semikonduktor.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengungkapkan bahwa saat ini tengah berproses investasi semikonduktor dari Amerika Serikat senilai Rp 82 triliun yang akan berlokasi di kawasan Industri Pulau Galang, Batam. Investasi ini menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia dan bukti bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik.

Baca juga:  Trump Mengincar Greenland Setelah Venezuela
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Investasi ini sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam mengembangkan industri teknologi tinggi," ujar Ma’ruf dalam dialog di CNBC Indonesia, Senin (30/03/2026).

Namun, Ma’ruf menekankan bahwa dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mempercepat realisasi investasi ini. HKI berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam hal perizinan dan regulasi.

"Kami berharap pemerintah dapat mempermudah proses perizinan agar investasi ini dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia," tambahnya.

Baca juga:

HKI meyakini bahwa dengan dukungan pemerintah dan iklim investasi yang kondusif, kawasan industri di Indonesia akan semakin menarik bagi investor asing di tengah gejolak geopolitik global. Investasi di sektor semikonduktor ini diharapkan menjadi pemicu bagi investasi-investasi lain di sektor teknologi tinggi.

Artikel Sebelumnya
Warren Buffett Bongkar Rahasia Investasi Aman Anti Inflasi, Dijamin Gak Boncos!
Artikel Selanjutnya
Jangan Kaget! Ahli Ungkap Jumlah Ideal Simpan Uang di Bank, Lebih dari Ini Rugi?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
