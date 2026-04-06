Mandiri Agen Jadi Tulang Punggung Ekonomi Desa, DPK Tembus Rp23 Triliun!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
JABARPOS.ID – Bank Mandiri terus memacu ekonomi kerakyatan dengan memperkuat layanan keuangan digital melalui Mandiri Agen. Inisiatif ini menjangkau hingga pelosok negeri, termasuk daerah-daerah yang belum terlayani oleh kantor cabang konvensional.

Mandiri Agen, sebagai perpanjangan tangan Bank Mandiri, menggandeng pelaku UMKM untuk menyediakan layanan perbankan dan keuangan. Masyarakat kini bisa dengan mudah melakukan tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, bahkan membuka rekening tabungan, semua di satu tempat.

Baca juga:  PSSI Akan Minta Kepada AFC Untuk Tunjuk Wasit Yang Netral Saat Timnas Indonesia Tampil
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Mandiri Agen adalah garda terdepan kami dalam memperluas akses keuangan," ujar Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Saptari. "Kami ingin memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang."

Hingga Januari 2026, jumlah Mandiri Agen telah mencapai 112.650, meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Pengguna aktif aplikasi Mandiri Agen juga melonjak 28% menjadi 81.000 agen. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap layanan perbankan berbasis agen.

Baca juga:  Multifinance Siap Gaspol Meski Otomotif Lagi Loyo, Kok Bisa?

Kepercayaan ini juga tercermin dari peningkatan frekuensi dan nilai transaksi. Pada Januari 2026, frekuensi transaksi Mandiri Agen meningkat 44% menjadi 2,34 juta, sementara nilai transaksi tumbuh 89% hingga melampaui Rp3,5 triliun.

Yang lebih membanggakan, Mandiri Agen telah menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp22,9 triliun dari 3,4 juta nasabah. Ini membuktikan bahwa Mandiri Agen bukan hanya sekadar layanan perbankan, tetapi juga motor penggerak ekonomi di tingkat desa.

Baca juga:  Dijanjikan Menjadi Teknisi KAI oleh Polisi, Pria di Jakarta Barat Alami Kerugian Rp 50 Juta

Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam ekosistem layanannya. Dengan kolaborasi aktif bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Mandiri Agen diharapkan dapat menjadi solusi keuangan inklusif yang mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

SUPR Pilih Angkat Kaki dari Bursa, Ada Apa?

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
