Rahasia Skor Kredit Kinclong Terbongkar! Bebas Utang, Bebas Pinjaman!

Jabarpos.id – Punya skor kredit macet di SLIK OJK bikin susah dapat pinjaman? Jangan panik! Lembaga keuangan seperti bank atau leasing pasti akan mempertimbangkan skor SLIK OJK (dulu dikenal sebagai BI Checking) sebelum memberikan fasilitas kredit. Skor yang buruk bisa jadi mimpi buruk saat ingin mengajukan KPR, KTA, atau kredit kendaraan. Tapi tenang, ada cara untuk membersihkan nama Anda di SLIK OJK dan kembali jadi "langganan" bank!

Skor SLIK itu ibarat rapor keuangan Anda. Kalau rapornya jelek, ya susah dapat "nilai bagus" berupa pinjaman. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menjelaskan bahwa data SLIK bisa diperbarui setelah debitur melunasi kewajibannya. Jadi, kunci utama membersihkan nama di SLIK adalah dengan melunasi semua tunggakan.

Skor SLIK sendiri dibagi menjadi lima kategori. Skor 1 adalah yang terbaik, sementara skor 5 menandakan kredit macet. Hanya pemilik skor 1 dan 2 yang bisa dengan mudah mengajukan pinjaman. Lalu, bagaimana jika skor Anda 3, 4, atau bahkan 5?

Langkah pertama, cek dulu skor kredit Anda melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Jika ternyata ada tunggakan, segera lunasi. Jabarpos.id mencatat, pembaruan data SLIK biasanya membutuhkan waktu maksimal 30 hari setelah pelunasan. Jangan lupa minta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti saat mengajukan kredit baru.

Bagaimana jika Anda merasa ada kesalahan dalam catatan kredit? Jangan ragu untuk menghubungi pihak terkait dan melaporkan masalah tersebut. Ingat, skor kredit yang bersih adalah kunci untuk mendapatkan akses layanan keuangan yang Anda butuhkan. Jadi, jaga baik-baik "rapor keuangan" Anda!