Terjebak Pinjol? Jangan Harap Utang Lenyap dalam 90 Hari!

20-04-2026

Jabarpos.id – Informasi menyesatkan tentang pinjaman online (pinjol) terus beredar di masyarakat, salah satunya adalah anggapan bahwa utang otomatis diputihkan setelah 90 hari. Benarkah demikian? Faktanya, utang pinjol tidak akan hilang begitu saja.

Mitos ini perlu diluruskan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.10/POJK/POJK.05/2022, keterlambatan pembayaran pokok atau bunga lebih dari 90 hari memang dikategorikan sebagai kredit macet atau TWP 90. Namun, status ini tidak serta merta menghapus kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya.

Baca juga:  Headline: Terbongkar! 5 Perusahaan Indonesia 'Dicomot' Singapura, Siapa Saja?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Penyelenggara pinjol tetap berhak menempuh jalur hukum untuk menagih kredit macet tersebut. Lebih lanjut, nasabah yang gagal bayar akan masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang akan mempersulit pengajuan pinjaman di lembaga keuangan manapun di masa depan. Bunga pinjaman pun akan terus berjalan sesuai ketentuan OJK, yaitu 0,4% per hari untuk pinjol konsumtif legal dengan tenor di bawah 30 hari, dan 12-24% untuk pinjaman produktif.

Baca juga:  Polisi Ringkus Lima Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora di Kemang

Meski demikian, OJK mewajibkan penyelenggara jasa keuangan untuk melakukan penagihan sesuai norma dan aturan yang berlaku. Penagihan hanya boleh dilakukan di alamat penagihan atau domisili, pada hari Senin hingga Sabtu (di luar libur nasional), antara pukul 08:00-20:00 waktu setempat. Penagihan di luar ketentuan ini memerlukan persetujuan konsumen.

Jika kesulitan membayar, konsumen dapat mengajukan restrukturisasi kepada lembaga keuangan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan perusahaan keuangan tersebut. OJK menegaskan tidak akan melindungi konsumen yang memiliki itikad buruk dalam pembayaran kredit.

Baca juga:  Investor Asing Lirik Indonesia, Tapi Ada yang Bikin Penasaran!

"Daripada dicari-cari, lebih baik proaktif jika memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi," imbau Friderica Widyasari Dewi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK.

Endang Wulansari

reporter dan kontributor di JabarPos. Ia berfokus pada peliputan berita-berita lokal di wilayah Jawa Barat, khususnya mengenai isu-isu pemerintahan, sosial, dan budaya. Tulisannya bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan relevan kepada pembaca di tingkat regional.

Related Posts

Harga Minyak Terbang Tinggi Ekonomi Indonesia Terancam?
Harga Minyak Terbang Tinggi Ekonomi Indonesia Terancam?
31-03-2026
Kejutan Dividen WOM Finance, Segini yang Bakal Didapat Investor!
Kejutan Dividen WOM Finance, Segini yang Bakal Didapat Investor!
31-03-2026
Salah Paham Berujung Petaka? Warga RI Kehilangan Ratusan Miliar di Asuransi!
Salah Paham Berujung Petaka? Warga RI Kehilangan Ratusan Miliar d ...
30-03-2026