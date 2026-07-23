Emas Meroket Pasar Beri Sinyal Ini

Author Image

Endang Wulansari

23 Juli 2026, 12:04 WIB

Share

Pasar modal Indonesia pada Kamis (23/07) pagi menunjukkan pergerakan yang kontras. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil melesat 1,12% ke level 6.405 pada pukul 10:02 WIB. Namun, penguatan ini diiringi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah yang mencapai Rp 17.895 per Dolar AS. Dinamika ini menjadi sorotan utama jabarpos.id dari lantai bursa Jakarta.

Tidak hanya pasar saham dan mata uang, sektor komoditas global juga menunjukkan respons signifikan. Harga minyak mentah, emas, dan perak serentak mengalami kenaikan substansial. Kenaikan ini secara langsung dihubungkan dengan eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kembali memanas.

Emas Meroket Pasar Beri Sinyal Ini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Para analis pasar menilai, lonjakan harga komoditas, terutama emas, mencerminkan peningkatan permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian global. Investor cenderung beralih ke emas sebagai lindung nilai saat risiko geopolitik meningkat. Selain itu, sentimen pasar juga diyakini tetap mewaspadai potensi kebijakan moneter dari bank sentral Amerika Serikat, The Fed, yang dapat memengaruhi pergerakan pasar di masa mendatang.

Also Read

Terungkap Saham Incaran Investor Asing

Langkah BI Bawa Angin Segar Ekonomi Nasional

Warga RI Makin Jarang Sentuh Uang Tunai

Alexander Ramlie Borong Jutaan Saham AMMN Ini Detailnya

Terungkap Penyebab Industri Elektronik RI Terpuruk

Situasi pasar yang dinamis ini, dengan penguatan IHSG di tengah pelemahan Rupiah dan lonjakan komoditas, mengindikasikan kompleksitas sentimen investor. Untuk ulasan lebih mendalam mengenai fenomena ini, dapat disimak dalam program Profit CNBC Indonesia bersama Shafinaz Nachiar, sebagaimana dilaporkan pada Kamis, 23 Juli 2026.

Related Post

Terungkap Saham Incaran Investor Asing

Terungkap Saham Incaran Investor Asing

Jul. 23, 2026

Jakarta – Di tengah keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate di level 5,25% pada perdagangan Rabu (22/7/2026), pasar modal Indonesia menunjukkan dinamika menarik. Meskipun

Langkah BI Bawa Angin Segar Ekonomi Nasional

Langkah BI Bawa Angin Segar Ekonomi Nasional

Jul. 23, 2026

Bank Indonesia (BI) baru-baru ini membuat keputusan penting dengan mempertahankan suku bunga acuannya, BI-Rate, di level 5,75%. Kebijakan ini, yang juga menahan suku bunga Deposit

Warga RI Makin Jarang Sentuh Uang Tunai

Warga RI Makin Jarang Sentuh Uang Tunai

Jul. 23, 2026

Perilaku pembayaran masyarakat Indonesia mengalami pergeseran signifikan. Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) yang dihimpun jabarpos.id menunjukkan peningkatan drastis transaksi keuangan digital pada kuartal II-2026,

Alexander Ramlie Borong Jutaan Saham AMMN Ini Detailnya

Alexander Ramlie Borong Jutaan Saham AMMN Ini Detailnya

Jul. 22, 2026

Jakarta – jabarpos.id melaporkan bahwa Alexander Ramlie, Komisaris PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), telah menambah kepemilikan sahamnya secara signifikan di emiten sektor energi tersebut.

Terungkap Penyebab Industri Elektronik RI Terpuruk

Terungkap Penyebab Industri Elektronik RI Terpuruk

Jul. 22, 2026

Industri elektronik nasional tengah menghadapi periode sulit, dengan tingkat utilisasi kapasitas produksi yang hanya mampu mencapai kisaran 65%. Angka ini mengindikasikan adanya tekanan signifikan terhadap

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com