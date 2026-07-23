Misteri Laba Fantastis Bank Mandiri Terkuak

Bank Mandiri (BMRI) kembali mencuri perhatian publik dengan kinerja keuangan yang luar biasa di semester I-2026. Bank pelat merah ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp30,4 triliun, melonjak signifikan 24,4% secara tahunan. Pencapaian gemilang ini, menurut laporan jabarpos.id, menjadi bukti ketahanan ekonomi domestik di tengah gejolak global yang masih diselimuti ketidakpastian.

Angka laba bersih yang mencapai Rp30,4 triliun hingga Juni 2026 ini menunjukkan pertumbuhan yang solid, jauh melampaui ekspektasi banyak pihak. Kenaikan 24,4% year-on-year ini mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai salah satu pilar utama perbankan nasional yang memiliki fundamental kuat.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, dalam paparan kinerja daring pada Kamis (23/7/2026), menjelaskan bahwa fondasi utama dari pencapaian ini adalah ketahanan ekonomi Indonesia. Ia menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2026 yang diperkirakan tetap di atas 5%, didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang kuat serta kinerja fiskal pemerintah yang semakin solid, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

"Dengan fundamental tersebut kami harapkan nilai tukar rupiah bisa menunjukkan tren penguatan sehingga mampu menjaga kepercayaan investor," ujar Riduan, optimistis.

Komitmen Bank Mandiri dalam menopang perekonomian nasional juga terlihat dari pertumbuhan penyaluran kreditnya. Total kredit BMRI melesat 19,9% yoy mencapai Rp1.592 triliun, angka yang hampir dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan kredit industri perbankan nasional. Riduan menambahkan, pertumbuhan ini difokuskan pada sektor ekonomi riil yang produktif dan padat karya, khususnya segmen UMKM yang tumbuh sembilan kali lebih cepat dibanding rata-rata industri.

Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BMRI juga menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan 17,1%, melampaui rata-rata industri. Kualitas aset perseroan pun tetap terjaga optimal, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang sangat rendah, jauh di bawah rata-rata industri, yakni di level 0,98%. Secara segmentasi, kredit ke ekosistem pemerintahan dan BUMN tumbuh 41,6% yoy, kredit ke ekosistem bisnis penopang ekonomi tumbuh 17,7% yoy, sementara kredit ke ekosistem UMKM kerakyatan tumbuh 15,7% yoy.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menambahkan bahwa lonjakan laba ini merupakan hasil kombinasi pertumbuhan DPK sebesar 17,1% yang berhasil disalurkan menjadi kredit dengan pertumbuhan 19%. Pendapatan bunga bersih (NII) juga turut berkontribusi dengan kenaikan 8%. Novita menegaskan, pertumbuhan volume bisnis ini tidak mengorbankan kualitas aset, yang tercermin dari NPL yang stabil di kisaran 0,98%, coverage ratio 242%, dan cost of credit (CoC) di angka 0,52%.

Tak hanya dari pendapatan bunga, pertumbuhan laba juga didorong oleh pendapatan berbasis biaya (fee based income) yang bersifat berulang (recurring). Pendapatan dari aplikasi Livin’ by Mandiri melonjak 46%, fee dari Kopra by Mandiri tumbuh 22,8%, dan pendapatan berbasis fee dari transaksi treasury meningkat 32%.

"Dengan pencapaian volume bisnis dan tingkat profitabilitas laba Rp30,4 triliun, kami yakin dengan fundamental yang kuat dan strategi bisnis yang terarah, Bank Mandiri optimis menjaga pertumbuhan secara berkelanjutan," pungkas Novita. Optimisme ini menegaskan komitmen BMRI untuk terus berkontribusi positif, sehat, dan signifikan dalam memperkuat sekaligus mendorong ekonomi nasional yang berkelanjutan.