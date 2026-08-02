Rupiah Menanti Sosok Baru di BI

Author Image

Endang Wulansari

2 Agustus 2026, 12:04 WIB

Share

Kabar mengejutkan datang dari Bank Indonesia. Mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur BI disebut-sebut menambah ketidakpastian di kancah pasar keuangan Tanah Air. Menurut analisis yang dirangkum jabarpos.id, kondisi ini sontak membuat para pelaku pasar menyoroti dengan seksama siapa sosok yang akan mengisi posisi strategis tersebut.

Pentingnya sosok pengganti ini bukan tanpa alasan. FX Analyst CNBC Indonesia, Elvan Chandra Widyatama, dalam ulasannya menegaskan bahwa posisi Gubernur Bank Indonesia sangat erat kaitannya dengan independensi bank sentral serta arah kebijakan moneter yang akan diambil. Oleh karena itu, pergantian pucuk pimpinan ini secara langsung memengaruhi sentimen dan pergerakan pasar keuangan nasional, termasuk nilai tukar rupiah.

Rupiah Menanti Sosok Baru di BI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dampak potensial dari pergantian pucuk pimpinan BI terhadap pasar keuangan RI menjadi topik hangat yang diulas secara mendalam. Dalam segmen Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis, 30 Juli 2026, Shania Alatas dan Crysania Suahrtanto bersama Elvan Chandra Widyatama membedah lebih jauh implikasi dari situasi ini. Para investor dan pelaku pasar kini menanti dengan penuh harap, berharap sosok baru mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan di tengah dinamika ekonomi global.

Also Read

Rahasia Besar Washington Terkuak di Meja Rapat

Peluang Emas di Tengah Gejolak Pasar

Modal Gaji Biasa Kuasai 1400 Hektar

Waspada Uang Lama Anda Bisa Hangus

Alat Berat Listrik Kunci Revolusi Tambang

Related Post

Rahasia Besar Washington Terkuak di Meja Rapat

Rahasia Besar Washington Terkuak di Meja Rapat

Agu. 2, 2026

Sebuah foto yang diambil saat rapat kabinet Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini memicu gelombang spekulasi panas di pasar keuangan global. Dalam potret

Peluang Emas di Tengah Gejolak Pasar

Peluang Emas di Tengah Gejolak Pasar

Agu. 2, 2026

Gelombang sentimen negatif, mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, evaluasi indeks global oleh MSCI, hingga dinamika internal seperti mundurnya Gubernur Bank Indonesia, telah menciptakan

Modal Gaji Biasa Kuasai 1400 Hektar

Modal Gaji Biasa Kuasai 1400 Hektar

Agu. 2, 2026

Di tengah hiruk pikuk Jakarta dengan harga properti yang melambung tinggi, sebuah kisah inspiratif dari masa lalu kembali terkuak. Seorang imigran Belanda bernama J.M.L. Bohl,

Waspada Uang Lama Anda Bisa Hangus

Waspada Uang Lama Anda Bisa Hangus

Agu. 1, 2026

Bank Indonesia (BI) secara resmi telah mengumumkan pencabutan dan penarikan sejumlah pecahan uang rupiah dari peredaran, yang berarti uang-uang tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat

Alat Berat Listrik Kunci Revolusi Tambang

Alat Berat Listrik Kunci Revolusi Tambang

Agu. 1, 2026

jabarpos.id – Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menyerukan adopsi alat berat bertenaga listrik (EV) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi di sektor pertambangan. Namun, di

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com