Dosen Matematika Kalahkan Warren Buffett

Dunia investasi global berduka atas kepergian James "Jim" Simons, seorang matematikawan jenius yang juga dikenal sebagai investor kawakan. Pendiri perusahaan hedge fund Renaissance Technologies ini berpulang pada 10 Mei 2024 di New York City dalam usia 86 tahun. Menurut laporan jabarpos.id, Simons meninggalkan legasi yang luar biasa, mengubah paradigma investasi dengan pendekatan matematisnya yang revolusioner.

Simons adalah otak di balik Medallion Fund, dana kelolaan paling terkenal dari Renaissance Technologies. Antara tahun 1988 hingga 2018, Medallion Fund mencatatkan pengembalian tahunan rata-rata sebesar 66% sebelum biaya pengelolaan aset yang sangat besar. Bahkan setelah dipotong biaya, keuntungan bersihnya masih mencapai 39% per tahun. Angka fantastis ini secara konsisten melampaui kinerja para investor legendaris seperti Warren Buffett, George Soros, dan Peter Lynch dalam periode yang sama, menjadikannya salah satu manajer dana lindung nilai paling sukses sepanjang sejarah.

Uniknya, perjalanan Simons menuju puncak kekayaan tidak dimulai dari Wall Street, melainkan dari bangku perkuliahan. Ia adalah seorang dosen matematika asal Amerika Serikat yang sangat mencintai angka. Kecintaannya pada ilmu pasti membawanya meraih gelar S3 dari University of Berkeley pada usia 23 tahun. Simons kemudian mengajar di Harvard University dan bahkan sempat berkontribusi untuk Kementerian Pertahanan AS sebagai pemecah kode matematis.

Namun, ada dorongan lain yang mengubah arah hidupnya: kebutuhan finansial. Simons menyadari bahwa ia membutuhkan lebih banyak uang untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Berbekal keahlian matematikanya yang mumpuni, ia mendirikan iStar, sebuah perusahaan yang berupaya mendapatkan keuntungan dengan meneliti dan menghitung secara matematis perdagangan bursa saham. Kesuksesan iStar membukakan jalan baginya ke dunia investasi yang lebih luas.

Pada tahun 1982, Simons mendirikan firma investasi Renaissance Technologies. Perusahaan ini berbeda dari firma investasi tradisional lainnya. Simons merekrut banyak ahli matematika, fisika, dan ilmuwan komputer, mengubah perusahaannya menjadi semacam laboratorium riset. Mereka bertugas menciptakan model perdagangan, menganalisis informasi pasar, dan membuat prediksi berdasarkan algoritma matematis yang sangat kompleks. Pendekatan ilmiah ini, yang oleh Wall Street Journal disebut sebagai pembeda utama, terbukti sangat menguntungkan.

Renaissance Technologies menjadi mesin pencetak uang, menghasilkan cuan melimpah bagi para investornya. Simons sendiri menjadi salah satu orang terkaya di dunia, dengan harta mencapai US$30,7 miliar atau sekitar Rp 482 triliun, menempatkannya di posisi ke-51 orang terkaya global.

Kisah James "Jim" Simons menjadi bukti nyata bahwa profesi dosen tidak menghalangi seseorang untuk mencapai puncak kekayaan. Ia berhasil mengajar dan berbisnis secara bersamaan sepanjang hidupnya. Setelah pensiun dari aktivitas investasi, Simons juga dikenal aktif dalam kegiatan filantropis, menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk kepentingan kemanusiaan. Warisannya, baik di dunia investasi kuantitatif maupun pendidikan, akan terus dikenang sebagai inspirasi bagi banyak orang.