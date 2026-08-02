Hotel Besar Siapkan Jurus Tak Terduga

Author Image

Endang Wulansari

2 Agustus 2026, 21:04 WIB

Share

Menghadapi lanskap bisnis yang penuh ketidakpastian dan era suku bunga tinggi menjelang tahun 2026, PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) mengambil langkah strategis yang menarik. Presiden Direktur POLI, Handojo Koentoro Setyadi, seperti dilaporkan jabarpos.id, mengungkapkan bahwa perusahaan memilih untuk menunda ekspansi pembangunan hotel baru sebagai respons adaptif terhadap kondisi pasar.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Alih-alih menambah portofolio, POLI kini mengalihkan fokusnya pada optimalisasi aset-aset hotel yang telah dimiliki. Strategi ini dirancang untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus menjaga kualitas neraca di tengah tekanan suku bunga yang tinggi.

Hotel Besar Siapkan Jurus Tak Terduga
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berbagai properti hotel milik POLI di kota-kota strategis seperti Semarang, Cikarang, hingga Lombok, terus dikembangkan secara intensif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melayani segmen MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) yang dianggap memiliki potensi besar untuk mendorong produktivitas bisnis secara signifikan.

Also Read

Dosen Matematika Kalahkan Warren Buffett

Jebakan Pinjol Mengintai Warga

Rupiah Menanti Sosok Baru di BI

Rahasia Besar Washington Terkuak di Meja Rapat

Peluang Emas di Tengah Gejolak Pasar

Langkah-langkah adaptif ini diharapkan dapat menjadi jurus jitu bagi POLI dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis yang diproyeksikan hingga tahun 2026. Handojo Koentoro Setyadi sendiri membeberkan detail strategi ini dalam sebuah dialog eksklusif bersama Serliana Salsabila di program AutoBizz, CNBC Indonesia, pada Jumat (31/07/2026), memberikan gambaran jelas tentang peta jalan perusahaan di masa mendatang.

Related Post

Dosen Matematika Kalahkan Warren Buffett

Dosen Matematika Kalahkan Warren Buffett

Agu. 3, 2026

Dunia investasi global berduka atas kepergian James "Jim" Simons, seorang matematikawan jenius yang juga dikenal sebagai investor kawakan. Pendiri perusahaan hedge fund Renaissance Technologies ini

Jebakan Pinjol Mengintai Warga

Jebakan Pinjol Mengintai Warga

Agu. 2, 2026

Utang pinjaman online (pinjol) di Indonesia kini telah menembus angka fantastis Rp102 triliun, memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat dan regulator. Data terbaru yang dihimpun

Rupiah Menanti Sosok Baru di BI

Rupiah Menanti Sosok Baru di BI

Agu. 2, 2026

Kabar mengejutkan datang dari Bank Indonesia. Mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur BI disebut-sebut menambah ketidakpastian di kancah pasar keuangan Tanah Air. Menurut analisis yang

Rahasia Besar Washington Terkuak di Meja Rapat

Rahasia Besar Washington Terkuak di Meja Rapat

Agu. 2, 2026

Sebuah foto yang diambil saat rapat kabinet Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini memicu gelombang spekulasi panas di pasar keuangan global. Dalam potret

Peluang Emas di Tengah Gejolak Pasar

Peluang Emas di Tengah Gejolak Pasar

Agu. 2, 2026

Gelombang sentimen negatif, mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, evaluasi indeks global oleh MSCI, hingga dinamika internal seperti mundurnya Gubernur Bank Indonesia, telah menciptakan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com