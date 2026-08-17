Mandiri Rayakan Kemerdekaan dengan Diskon Fantastis

Jakarta – Bank Mandiri kembali menggebrak dengan program promo istimewa dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Melalui program bertajuk "FOMO (Fokus Promo): Selebrasi Meriah, Promo Melimpah," nasabah diajak merayakan kemerdekaan dengan berbagai keuntungan yang melimpah. Informasi ini didapatkan jabarpos.id dari keterangan resmi Bank Mandiri. Promo ini menawarkan harga spesial mulai dari Rp17.000 hingga potongan harga fantastis mencapai Rp1,7 juta, berlaku untuk transaksi menggunakan QR Bayar Livin’ by Mandiri, Mandiri Kartu Kredit, Mandiri Kartu Debit, dan Livin’ SUKHA.

Diah Eka Purwanti, SVP Digital Marketing Bank Mandiri, menjelaskan bahwa rangkaian promo HUT RI ke-81 ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri untuk memberikan pengalaman perbankan yang semakin relevan dan bernilai tambah bagi nasabah dalam berbagai aktivitas sehari-hari. "Kami ingin merayakan momentum kemerdekaan dengan serangkaian penawaran yang dekat dengan keseharian masyarakat. Semangat ini sejalan dengan upaya Bank Mandiri menghadirkan pengalaman ‘Nyaman Bersama Mandiri’ melalui layanan dan solusi yang memberikan kemudahan serta service yang ‘me-Menangkan’ bagi nasabah, mulai dari kuliner, belanja, hiburan, hingga kebutuhan rumah tangga," ujar Diah pada Senin (17/8/2026).

Pesta Diskon untuk Pecinta Kuliner dan Gaya Hidup

Para pecinta kuliner akan dimanjakan dengan penawaran spesial di berbagai restoran favorit. Diskon hingga 50%, potongan harga sampai Rp200.000, dan harga mulai Rp17.000 tersedia di merchant ternama seperti Teras by Plataran, Putu Made, Seribu Rasa, Indah Jaya Minang, Dewata, Dapur Solo, dan banyak lagi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, nasabah juga bisa menikmati diskon hingga Rp45.000 melalui GrabFood dan GrabDineOut, serta promo Point Coffee dengan harga spesial Rp17.000 menggunakan QR Bayar Livin’ by Mandiri.

Untuk kebutuhan fesyen dan ritel, Bank Mandiri menghadirkan potongan harga hingga Rp1,7 juta di Voila.id khusus pengguna Mandiri Kartu Kredit. Ada pula diskon 17% hingga Rp500 ribu di Metro Department Store, serta potongan hingga 50% di sejumlah merek di bawah Valiram Group.

Bagi Anda yang gemar berbelanja daring, tersedia diskon hingga 9% atau Rp810.000 di Blibli, serta potongan hingga 17% atau Rp170.000 di Shopee dan Tokopedia pada periode tertentu. Kebutuhan rumah tangga, belanja harian, kecantikan, dan hiburan juga tak luput dari promo. Nasabah dapat memperoleh kupon elektronik senilai Rp170.000 di merchant kebutuhan rumah tangga pilihan, potongan hingga 20% di Tiptop menggunakan QR Bayar Livin’ by Mandiri, serta diskon hingga 20% di bioskop XXI dengan menukarkan Livin’poin.

Penawaran Menarik untuk Produk dan Layanan Perbankan

Selain promo merchant, Bank Mandiri juga menghadirkan penawaran khusus untuk produk dan layanan perbankan. Nasabah berkesempatan mendapatkan cashback Rp170.000 untuk pembukaan Tabungan NOW melalui Livin’ by Mandiri dengan kode promo TABNOW81, serta cashback Rp25.000 untuk pembukaan Tabungan Next-G. Pengajuan Mandiri Kartu Kredit juga menawarkan welcome bonus hingga Rp1,5 juta dan bebas biaya keanggotaan hingga satu tahun untuk jenis kartu tertentu.

Dari sisi pembiayaan, Bank Mandiri memudahkan nasabah dalam memiliki rumah impian melalui fitur Livin’ KPR. Fitur ini memungkinkan nasabah mencari hingga mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara praktis dalam satu aplikasi, dengan proses persetujuan yang cepat, bahkan dalam waktu 1 hari. Melalui Livin’ KPR, nasabah dapat menikmati penawaran suku bunga mulai 1,81% tetap selama satu tahun dan diskon biaya administrasi hingga 81%. Tak hanya itu, tersedia pula penawaran Livin’ KKB dengan bunga tetap mulai 1,45% per tahun serta Livin’ KSM dengan suku bunga mulai 8,81% efektif per tahun.

Bagi Anda yang tertarik berinvestasi, pembelian reksa dana nonpasar uang dengan nilai minimum tertentu berkesempatan memperoleh hadiah hingga 1.700 Livin’poin. Untuk melengkapi rangkaian promo, Bank Mandiri juga menghadirkan berbagai pilihan penukaran Livin’poin dan penawaran gaya hidup melalui Livin’ SUKHA, termasuk diskon hingga Rp1 juta untuk pembelian Logam Mulia, diskon hingga 70% untuk produk fesyen dan olahraga, serta diskon tiket hiburan hingga 81%.

Semua informasi lengkap mengenai rangkaian promo FOMO, termasuk periode, merchant, mekanisme, serta syarat dan ketentuan masing-masing program, dapat diakses melalui bmri.id/FOMOHUTRI. Rangkaian promo "FOMO" ini berlaku hingga 23 Agustus 2026.