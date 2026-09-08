Laba Meroket 445 Persen Semen Indonesia Siap Tancap Gas

Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), atau yang dikenal sebagai SIG, berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang luar biasa pada semester I 2026, dengan laba bersih melonjak hingga 445,9% secara tahunan. Angka fantastis ini menjadi pendorong optimisme perusahaan untuk terus mengukir pertumbuhan positif hingga akhir 2026. Berbagai strategi kunci untuk mempertahankan momentum ini diungkapkan kepada jabarpos.id.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, menyatakan keyakinannya bahwa industri semen akan menikmati prospek cerah hingga akhir tahun 2026. Optimisme ini didasari oleh serangkaian program pemerintah yang masif, termasuk inisiatif 3 juta rumah, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Selain itu, proyek infrastruktur nasional dan daerah yang terus berjalan, serta rencana pembangunan Giant Sea Wall yang akan segera dimulai tahun ini, turut menjadi katalisator permintaan semen.

Tak hanya mengandalkan proyek pemerintah, pertumbuhan kinerja SIG juga diperkuat oleh geliat investasi di sektor industri dan hilirisasi. Pembangunan oleh sektor swasta, meliputi proyek hunian bertingkat (high-rise residential), area komersial, dan pusat data (data center), juga menjadi kontributor penting dalam mendongkrak permintaan semen.

Di internal perusahaan, SIG juga gencar melakukan penataan bisnis untuk mencapai profil pendapatan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan struktur sumber daya dan tata kelola, termasuk merger beberapa anak usaha. "Kami melakukan streamlining dan restrukturisasi anak-anak usaha, konsolidasi merger di level anak-anak usaha. Ini bertujuan untuk optimalisasi dan mendukung pengembangan penetrasi bisnis kami di industri bahan bangunan," jelas Indra dalam Public Expose Live, Selasa (8/9/2026).

Guna memperkuat penetrasi pasar, khususnya di Jawa Barat, SIG kembali membangkitkan merek legendaris "Semen Kujang", yang dikenal sebagai merek semen pertama di wilayah tersebut. Tak hanya itu, Semen Kujang juga menjalin kemitraan strategis sebagai Official Cement Partner klub sepak bola kebanggaan Jawa Barat, PERSIB Bandung. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar retail Semen Kujang di seluruh penjuru Jawa Barat.

Pencapaian laba bersih yang fantastis ini bukan tanpa alasan. Pada semester I 2026, SIG berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 207 miliar, melonjak 445,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk bahkan tumbuh lebih tinggi, mencapai 471,0% menjadi Rp 228 miliar. Kinerja cemerlang ini ditopang oleh total volume penjualan yang mencapai 18,28 juta ton, naik 5,6% secara tahunan. Penguatan pasar domestik menjadi kunci utama, dengan volume penjualan mencapai 14,18 juta ton atau tumbuh impresif 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya.