Laba Meroket 445 Persen Semen Indonesia Siap Tancap Gas

Author Image

Endang Wulansari

8 September 2026, 21:04 WIB

Share

Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), atau yang dikenal sebagai SIG, berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang luar biasa pada semester I 2026, dengan laba bersih melonjak hingga 445,9% secara tahunan. Angka fantastis ini menjadi pendorong optimisme perusahaan untuk terus mengukir pertumbuhan positif hingga akhir 2026. Berbagai strategi kunci untuk mempertahankan momentum ini diungkapkan kepada jabarpos.id.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, menyatakan keyakinannya bahwa industri semen akan menikmati prospek cerah hingga akhir tahun 2026. Optimisme ini didasari oleh serangkaian program pemerintah yang masif, termasuk inisiatif 3 juta rumah, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Selain itu, proyek infrastruktur nasional dan daerah yang terus berjalan, serta rencana pembangunan Giant Sea Wall yang akan segera dimulai tahun ini, turut menjadi katalisator permintaan semen.

Laba Meroket 445 Persen Semen Indonesia Siap Tancap Gas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tak hanya mengandalkan proyek pemerintah, pertumbuhan kinerja SIG juga diperkuat oleh geliat investasi di sektor industri dan hilirisasi. Pembangunan oleh sektor swasta, meliputi proyek hunian bertingkat (high-rise residential), area komersial, dan pusat data (data center), juga menjadi kontributor penting dalam mendongkrak permintaan semen.

Also Read

BRI Makin Perkasa Dana Nasabah Tembus Triliunan

RAJA Amankan Bagian Proyek Gas Perdana Indonesia

Rupiah Kokoh Pasar Hijau di Tengah Gejolak Global

DKI Jakarta Rilis Utang Triliunan Rupiah Menkeu Heran

Kejagung Tetapkan Perusahaan Pulp Tersangka Kerugian Triliunan

Di internal perusahaan, SIG juga gencar melakukan penataan bisnis untuk mencapai profil pendapatan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan struktur sumber daya dan tata kelola, termasuk merger beberapa anak usaha. "Kami melakukan streamlining dan restrukturisasi anak-anak usaha, konsolidasi merger di level anak-anak usaha. Ini bertujuan untuk optimalisasi dan mendukung pengembangan penetrasi bisnis kami di industri bahan bangunan," jelas Indra dalam Public Expose Live, Selasa (8/9/2026).

Guna memperkuat penetrasi pasar, khususnya di Jawa Barat, SIG kembali membangkitkan merek legendaris "Semen Kujang", yang dikenal sebagai merek semen pertama di wilayah tersebut. Tak hanya itu, Semen Kujang juga menjalin kemitraan strategis sebagai Official Cement Partner klub sepak bola kebanggaan Jawa Barat, PERSIB Bandung. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar retail Semen Kujang di seluruh penjuru Jawa Barat.

Pencapaian laba bersih yang fantastis ini bukan tanpa alasan. Pada semester I 2026, SIG berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 207 miliar, melonjak 445,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk bahkan tumbuh lebih tinggi, mencapai 471,0% menjadi Rp 228 miliar. Kinerja cemerlang ini ditopang oleh total volume penjualan yang mencapai 18,28 juta ton, naik 5,6% secara tahunan. Penguatan pasar domestik menjadi kunci utama, dengan volume penjualan mencapai 14,18 juta ton atau tumbuh impresif 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Related Post

BRI Makin Perkasa Dana Nasabah Tembus Triliunan

BRI Makin Perkasa Dana Nasabah Tembus Triliunan

Sep. 9, 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan performa gemilang dengan keberhasilan menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga mencapai Rp1.580,7 triliun pada akhir Triwulan

RAJA Amankan Bagian Proyek Gas Perdana Indonesia

RAJA Amankan Bagian Proyek Gas Perdana Indonesia

Sep. 8, 2026

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) baru-baru ini menuntaskan langkah strategis dengan mengakuisisi 5% kepemilikan saham pada PT Layar Nusantara Gas (PT LNG). Aksi korporasi ini,

Rupiah Kokoh Pasar Hijau di Tengah Gejolak Global

Rupiah Kokoh Pasar Hijau di Tengah Gejolak Global

Sep. 8, 2026

Pada perdagangan Selasa, 8 September 2026, pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang menggembirakan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil melaju di zona hijau, mencatatkan apresiasi

DKI Jakarta Rilis Utang Triliunan Rupiah Menkeu Heran

DKI Jakarta Rilis Utang Triliunan Rupiah Menkeu Heran

Sep. 8, 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mematangkan rencana besar untuk menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun. Langkah ambisius ini ditargetkan terealisasi pada Juni 2027,

Kejagung Tetapkan Perusahaan Pulp Tersangka Kerugian Triliunan

Kejagung Tetapkan Perusahaan Pulp Tersangka Kerugian Triliunan

Sep. 8, 2026

Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) sebagai tersangka korporasi dalam pusaran kasus dugaan korupsi transfer pricing. Penyelidikan yang diungkap

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com