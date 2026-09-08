Emiten Hapsoro Ambil Alih Saham Penting

Emiten PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), yang dikenal luas dikendalikan oleh Hapsoro, baru-baru ini mengumumkan langkah strategis yang menarik perhatian pasar. Melalui anak usahanya, PT Raharja Gas Kasuri, RAJA resmi mengakuisisi 5% saham PT Layar Nusantara Gas (PT LNG). Informasi eksklusif yang diterima jabarpos.id menyebutkan bahwa transaksi penting ini rampung pada tanggal 4 September 2026, sebagaimana terungkap dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penandatanganan Akta Jual Beli Saham antara PT Raharja Gas Kasuri dan Genting LNG Pte. Ltd. di hadapan notaris pada tanggal tersebut merupakan penyelesaian dari Share Sale and Purchase Agreement (SSPA) yang telah disepakati jauh sebelumnya, tepatnya pada 29 April 2026. Genting LNG Pte. Ltd. bertindak sebagai pihak penjual dalam transaksi ini.

Manajemen RAJA menegaskan bahwa langkah korporasi ini adalah bagian integral dari strategi pengembangan bisnis perseroan yang lebih luas. Akuisisi ini juga memperkuat kemitraan strategis RAJA dengan grup Genting Berhad, khususnya dalam proyek pengembangan dan operasional Floating Liquefied Natural Gas (FLNG).

Pihak manajemen RAJA turut memberikan klarifikasi, menyatakan bahwa transaksi pengambilalihan saham ini tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan maupun kegiatan usaha Perseroan secara keseluruhan.

Sebagai latar belakang, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) merupakan emiten yang kepemilikannya dikendalikan oleh Hapsoro. Beliau memiliki saham secara langsung sebesar 27,52%, dan secara tidak langsung melalui dua entitas terafiliasi: PT Sentosa Bersama Mitra dengan 35,73% kepemilikan, serta PT Tirta Orisa Yasa yang menguasai 12,38% saham. Langkah ini menunjukkan komitmen RAJA untuk terus berekspansi di sektor energi.