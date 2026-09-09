Negara Hemat Triliunan Rupiah Aset Ini Kuncinya

Author Image

Endang Wulansari

9 September 2026, 12:04 WIB

Share

Jakarta – Sebuah kabar menggembirakan datang dari pengelolaan aset negara. Hingga Juli 2026, sebanyak 1.121 Barang Milik Negara (BMN) telah dioptimalkan untuk berbagai program prioritas pemerintah, menghasilkan efisiensi anggaran yang fantastis mencapai Rp 7,67 triliun. Informasi ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, seperti dilaporkan jabarpos.id.

Pemanfaatan BMN ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata dukungan terhadap hajat hidup masyarakat. Evita merinci, 688 BMN telah dialokasikan untuk pembangunan 166 unit Sekolah Rakyat, memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut merasakan manfaatnya, dengan 358 BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang mendukung inisiatif tersebut, di mana 134 di antaranya sudah mendapat persetujuan sewa. Sementara itu, untuk mewujudkan target 3 Juta Rumah, BMN pada 10 lokasi seluas 138,85 hektare telah ditetapkan untuk mendukung program perumahan rakyat.

Negara Hemat Triliunan Rupiah Aset Ini Kuncinya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Evita menegaskan bahwa pengelolaan BMN yang efektif bukan hanya sekadar administrasi, melainkan sebuah instrumen vital dalam mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah sekaligus menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan. Optimalisasi aset yang sebelumnya belum termanfaatkan, lanjutnya, secara langsung berkontribusi pada penghematan belanja modal dan biaya pemeliharaan, menjadikan setiap rupiah fiskal bekerja lebih optimal.

Also Read

Rekening Otomatis untuk Warga Indonesia Terintegrasi QRIS

Emiten Hapsoro Ambil Alih Saham Penting

BRI Makin Perkasa Dana Nasabah Tembus Triliunan

Laba Meroket 445 Persen Semen Indonesia Siap Tancap Gas

RAJA Amankan Bagian Proyek Gas Perdana Indonesia

Menatap tahun 2027, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah memasang target ambisius. Mereka berencana mengoptimalkan utilisasi 7.611 BMN, mengembangkan empat aplikasi inti DJKN untuk meningkatkan layanan, serta menyusun 15 rekomendasi strategis guna mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Dukungan ini diarahkan pada penyediaan aset potensial untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga fasilitas penunjang Program Makan Bergizi Gratis.

Lebih jauh lagi, DJKN juga berkomitmen untuk mendukung pengelolaan kekayaan negara bagi sektor perumahan, kemandirian energi, hilirisasi industri, serta pengembangan koperasi desa dan kelurahan. Penguatan data aset dan transformasi digital menjadi pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan mereka. "Setiap aset negara yang dikelola DJKN dengan baik adalah Rupiah Fiskal yang bekerja untuk rakyat," pungkas Evita, menekankan pentingnya setiap aset dalam menopang kesejahteraan bangsa.

Related Post

Rekening Otomatis untuk Warga Indonesia Terintegrasi QRIS

Rekening Otomatis untuk Warga Indonesia Terintegrasi QRIS

Sep. 9, 2026

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sebuah langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan di seluruh negeri. Melalui arahan langsung Presiden Prabowo, setiap warga negara nantinya akan memiliki

Emiten Hapsoro Ambil Alih Saham Penting

Emiten Hapsoro Ambil Alih Saham Penting

Sep. 9, 2026

Emiten PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), yang dikenal luas dikendalikan oleh Hapsoro, baru-baru ini mengumumkan langkah strategis yang menarik perhatian pasar. Melalui anak usahanya, PT

BRI Makin Perkasa Dana Nasabah Tembus Triliunan

BRI Makin Perkasa Dana Nasabah Tembus Triliunan

Sep. 9, 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan performa gemilang dengan keberhasilan menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga mencapai Rp1.580,7 triliun pada akhir Triwulan

Laba Meroket 445 Persen Semen Indonesia Siap Tancap Gas

Laba Meroket 445 Persen Semen Indonesia Siap Tancap Gas

Sep. 8, 2026

Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), atau yang dikenal sebagai SIG, berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang luar biasa pada semester I 2026, dengan

RAJA Amankan Bagian Proyek Gas Perdana Indonesia

RAJA Amankan Bagian Proyek Gas Perdana Indonesia

Sep. 8, 2026

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) baru-baru ini menuntaskan langkah strategis dengan mengakuisisi 5% kepemilikan saham pada PT Layar Nusantara Gas (PT LNG). Aksi korporasi ini,

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com