Terungkap Perombakan Elnusa

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Endang Wulansari

10 September 2026, 12:04 WIB

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Perusahaan subholding Upstream Pertamina, PT Elnusa Tbk (ELSA), mengumumkan perubahan signifikan dalam jajaran kepengurusannya. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tahun 2026. jabarpos.id melaporkan, dua nama baru kini menduduki posisi strategis, menandai babak baru bagi perusahaan jasa energi terkemuka ini.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui penunjukan Setyo Sapto Edi sebagai Direktur Pengembangan Usaha. Ia menggantikan Arief Prasetyo Handoyo yang sebelumnya menjabat posisi tersebut. Selain itu, Linda Delina resmi menjabat Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) & Umum, menggantikan Hera Handayani.

Terungkap Perombakan Elnusa
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Corporate Secretary Elnusa, Rustam Aji, menjelaskan bahwa RUPSLB merupakan bagian integral dari mekanisme checks and balances serta pelaksanaan hak pemegang saham dalam tata kelola perusahaan terbuka. "Perubahan kepengurusan ini tidak akan mengubah komitmen kami untuk menjaga kesinambungan bisnis, menjalankan strategi yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham," tegas Rustam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (10/9/2026).

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Elnusa juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Arief Prasetyo Handoyo dan Hera Handayani atas dedikasi serta kontribusi berharga yang telah diberikan selama masa jabatan mereka. "Kontribusi keduanya menjadi bagian penting dalam perjalanan Elnusa memperkuat kapabilitas organisasi, mengembangkan bisnis, serta membangun fondasi bagi pertumbuhan Perseroan," tambah Rustam.

Ke depan, Elnusa berkomitmen untuk terus menjaga kesinambungan strategi dan disiplin eksekusi. Fokus utama akan meliputi penguatan kapabilitas operasional, pengembangan bisnis, peningkatan sumber daya manusia, inovasi teknologi, serta sinergi di seluruh Elnusa Group.

Dengan adanya perubahan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Elnusa Tbk menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama: Purwadi Arianto
  • Komisaris: Vitri Cahyaningsih Mallarangeng
  • Komisaris Independen: Abdul Hakim
  • Komisaris Independen: Farazandi Fidinansyah

Jajaran Direksi

  • Direktur Utama: Litta Indriya Ariesca
  • Direktur Keuangan: Nelwin Aldriansyah
  • Direktur Operasi: Andri Haribowo
  • Direktur Pengembangan Usaha: Setyo Sapto Edi
  • Direktur SDM & Umum: Linda Delina

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