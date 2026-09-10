Tokoh Baru Duduki Kursi Komisaris Tugu Pratama

Jakarta – Jajaran manajemen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) kini resmi memiliki anggota baru di kursi komisaris. Ony Suprihartono, seorang profesional berpengalaman, telah resmi menjabat sebagai Komisaris perusahaan asuransi umum pelat merah tersebut. Kabar ini diumumkan setelah selesainya proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti yang dilaporkan oleh jabarpos.id.

Penunjukan Ony Suprihartono sebagai komisaris sebenarnya telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 29 April 2026. Namun, keefektifan jabatannya baru berlaku setelah OJK mengeluarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 10 September 2026, Ony Suprihartono secara resmi efektif menjabat sejak tanggal 8 September 2026.

Sebagai emiten asuransi umum yang merupakan anak usaha dari raksasa energi PT Pertamina (Persero), Tugu Pratama Indonesia terus memperkuat struktur kepemimpinannya. Kehadiran Ony diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam strategi dan pengawasan perusahaan ke depan.

Pihak perseroan menegaskan bahwa perubahan jajaran komisaris ini tidak akan membawa dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan. Pernyataan ini disampaikan untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Di tengah kabar restrukturisasi manajemen ini, pergerakan saham TUGU menunjukkan respons positif di pasar. Pada penutupan perdagangan hari itu, saham TUGU tercatat menguat 5,9% mencapai level Rp1.435 per lembar. Dengan demikian, kapitalisasi pasar perusahaan asuransi ini mencapai angka Rp5,1 triliun.