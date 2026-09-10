Tokoh Baru Duduki Kursi Komisaris Tugu Pratama

Author Image

Endang Wulansari

10 September 2026, 21:04 WIB

Share

Jakarta – Jajaran manajemen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) kini resmi memiliki anggota baru di kursi komisaris. Ony Suprihartono, seorang profesional berpengalaman, telah resmi menjabat sebagai Komisaris perusahaan asuransi umum pelat merah tersebut. Kabar ini diumumkan setelah selesainya proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti yang dilaporkan oleh jabarpos.id.

Penunjukan Ony Suprihartono sebagai komisaris sebenarnya telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 29 April 2026. Namun, keefektifan jabatannya baru berlaku setelah OJK mengeluarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 10 September 2026, Ony Suprihartono secara resmi efektif menjabat sejak tanggal 8 September 2026.

Tokoh Baru Duduki Kursi Komisaris Tugu Pratama
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sebagai emiten asuransi umum yang merupakan anak usaha dari raksasa energi PT Pertamina (Persero), Tugu Pratama Indonesia terus memperkuat struktur kepemimpinannya. Kehadiran Ony diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam strategi dan pengawasan perusahaan ke depan.

Also Read

Saham VICI Rp1,25 T Pindah Tangan Terungkap Pembelinya

Terungkap Asuransi Anda Aman atau Tidak

Terungkap Perombakan Elnusa

Pihak perseroan menegaskan bahwa perubahan jajaran komisaris ini tidak akan membawa dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan. Pernyataan ini disampaikan untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Di tengah kabar restrukturisasi manajemen ini, pergerakan saham TUGU menunjukkan respons positif di pasar. Pada penutupan perdagangan hari itu, saham TUGU tercatat menguat 5,9% mencapai level Rp1.435 per lembar. Dengan demikian, kapitalisasi pasar perusahaan asuransi ini mencapai angka Rp5,1 triliun.

Related Post

Saham VICI Rp1,25 T Pindah Tangan Terungkap Pembelinya

Saham VICI Rp1,25 T Pindah Tangan Terungkap Pembelinya

Sep. 11, 2026

Kabar mengenai perpindahan kepemilikan saham PT Victoria Care Indonesia Tbk (VICI) senilai fantastis Rp1,25 triliun pada perdagangan Kamis, 10 September 2026, kini mulai terkuak. Informasi

Terungkap Asuransi Anda Aman atau Tidak

Terungkap Asuransi Anda Aman atau Tidak

Sep. 10, 2026

jabarpos.id, Jakarta – Kabar penting datang dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan segera berlaku. Tidak semua jenis asuransi akan

Terungkap Perombakan Elnusa

Terungkap Perombakan Elnusa

Sep. 10, 2026

Perusahaan subholding Upstream Pertamina, PT Elnusa Tbk (ELSA), mengumumkan perubahan signifikan dalam jajaran kepengurusannya. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pos tanpa judul 11550

Sep. 10, 2026

Kredit BNI Dijamin APBN Untung Aman Jakarta, jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyatakan keyakinannya penuh terhadap minimnya risiko kredit macet dari

Pos tanpa judul 11548

Sep. 10, 2026

DPLK BRI Pimpin Tren Investasi Masa Depan Jakarta – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI terhadap investasi

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com