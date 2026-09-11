Hello Store Siap Kuasai Pecinta iPhone

Di tengah sengitnya persaingan pasar ponsel pintar, segmen premium tetap menjadi arena yang menjanjikan. Momen inilah yang kini diincar serius oleh Hello Store, dengan menjadikan iPhone sebagai magnet utamanya. Informasi ini dihimpun oleh jabarpos.id dari laporan terbaru yang menyoroti dinamika pasar teknologi.

Daya tarik iPhone di kalangan konsumen premium memang tak lekang oleh waktu. Bukan hanya karena inovasi produknya yang konsisten, tetapi juga ekosistem yang terintegrasi sempurna dan loyalitas pengguna yang sangat kuat. Fenomena inilah yang mendorong Hello Store untuk memperluas jangkauannya, secara spesifik membidik pasar strategis di pusat kota Jakarta. Mereka melihat peluang emas untuk menggarap basis konsumen yang mencari perangkat dengan kualitas premium dan pengalaman pengguna yang superior.

Langkah Hello Store ini menunjukkan optimisme terhadap potensi pasar premium, meskipun lanskap industri ponsel pintar dipenuhi dengan berbagai merek dan model. Dengan fokus pada iPhone, mereka berharap dapat mengukuhkan posisi di segmen yang mengedepankan kualitas dan pengalaman pengguna. Strategi ekspansi Hello Store ini rencananya akan diulas lebih mendalam dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, yang dijadwalkan tayang pada Jumat, 11 September 2026.