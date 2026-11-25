Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan lonjakan signifikan dalam kondisi keuangannya pada tahun 2027 mendatang. Berdasarkan Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI), lembaga bank sentral tersebut diperkirakan akan mencatatkan surplus anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp65,3 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat fantastis, yakni naik sebesar 214,59 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) pada tahun 2026.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa lonjakan surplus ini tidak datang dari satu sumber saja, melainkan kombinasi dari dua sektor utama. Pertama, terdapat surplus dari anggaran kebijakan yang diprediksi menyentuh angka Rp50,56 triliun. Angka ini melonjak drastis hingga 980,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber kedua adalah surplus dari anggaran operasional yang diperkirakan mencapai Rp14,7 triliun.

Dalam keterangannya saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Destry menjelaskan bahwa kenaikan drastis pada surplus anggaran kebijakan dipicu oleh beberapa faktor strategis. Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan penerimaan dari kepemilikan Bank Indonesia pada Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan lembaga.

Di sisi lain, meskipun surplus operasional meningkat, hal ini juga dibarengi dengan kenaikan biaya operasional. Destry menekankan bahwa peningkatan pengeluaran operasional merupakan langkah terukur untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja di tanah air.

"Peningkatan pengeluaran operasional pada tahun 2027 ini utamanya bersumber dari pos gaji dan penghasilan lainnya, operasionalisasi kebijakan utama, pemberdayaan UMKM, upaya stabilisasi harga, hingga mendukung akseptasi digital dan pajak," ujar Destry dalam pemaparannya.

Lebih lanjut, BI juga memproyeksikan adanya kenaikan pada Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV) sebesar 2,4 persen, yang diperkirakan mencapai Rp37,7 triliun. Kenaikan pendapatan ini diprediksi akan berjalan beriringan dengan tingginya kebutuhan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar global.

Secara rincian, berdasarkan RATBI 2027, penerimaan operasional BI diperkirakan menyentuh Rp37,79 triliun dengan estimasi pengeluaran operasional sebesar Rp23,05 triliun. Sementara itu, untuk anggaran kebijakan, BI mengalokasikan dana sebesar Rp196,66 triliun dengan proyeksi pengeluaran kebijakan sebesar Rp146,86 triliun.

Selain membahas surplus, Destry juga menyinggung mengenai rencana penggunaan cadangan tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Bank Indonesia mengajukan rencana penggunaan cadangan tahunan untuk tahun 2027 sebesar Rp7,6 triliun.

Usulan kenaikan penggunaan cadangan ini didasari oleh kebutuhan mendesak terkait penyertaan modal guna mendukung kemandirian dalam penyediaan bahan baku uang. Langkah ini diambil agar BI dapat terus menjalankan fungsinya secara mandiri dan optimal dalam menjaga stabilitas moneter serta sistem pembayaran di Indonesia.