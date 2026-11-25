Jabarpos.id – Sektor perbankan di tanah air kini tengah berada dalam pusaran tantangan yang cukup pelik. Meski terlihat ekspansif, mesin pencetak keuntungan atau profitabilitas bank-bank di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar dan investor.

Kondisi ini dipicu oleh ketimpangan antara laju penyaluran kredit yang sangat agresif dengan kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan kredit perbankan mencatatkan angka yang sangat impresif, yakni mencapai pertumbuhan dua digit atau sebesar 13,26 persen hingga September 2026. Namun, fenomena ini bagaikan pisau bermata dua.

Chief Economist Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Winang Budoyo, mengungkapkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) justru tidak mampu mengejar laju pertumbuhan kredit tersebut. Terdapat selisih atau gap yang cukup lebar, yakni sekitar 5 persen, antara penyaluran pinjaman dengan ketersediaan dana yang dihimpun dari masyarakat.

"Kebutuhan pendanaan untuk melakukan ekspansi kredit ternyata berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan perbankan dalam menyerap dana dari masyarakat," ujar Winang dalam acara PERBANAS CEO Forum di Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2026).

Kesenjangan ini menciptakan tekanan besar pada struktur biaya bank. Ketika permintaan pinjaman melonjak namun likuiditas dari simpanan masyarakat terbatas, bank terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk mendapatkan dana. Dampak langsung dari situasi ini adalah tergerusnya margin keuntungan yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan perbankan.

Salah satu indikator yang paling mencolok adalah penurunan Net Interest Margin (NIM) atau margin bunga bersih. Rasio ini merosot tajam dari angka 4,92 persen pada tahun 2023 menjadi hanya 4,29 persen pada September 2026. Tak hanya NIM, efektivitas aset bank juga ikut tertekan, di mana Return on Asset (ROA) menyusut dari 2,78 persen di tahun 2023 menjadi 2,43 persen pada periode yang sama.

Selain itu, ketahanan modal perbankan juga menunjukkan tren penurunan. Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang pada tahun 2023 berada di level 27,8 persen, kini telah melandai ke angka 24,3 persen per September 2026.

Meski demikian, Winang memberikan catatan bahwa secara fundamental perbankan Indonesia masih dalam kondisi yang sehat. Hal ini dibuktikan dengan risiko kredit yang masih terkendali. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) terus menunjukkan tren penurunan, sementara rasio kredit dalam masalah atau Loan At Risk (LAR) industri perbankan masih terjaga stabil di kisaran 8 persen.

Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa memasuki tahun 2027, perbankan akan menghadapi ujian berat dalam menjaga stabilitas margin usaha. Tantangan profitabilitas yang semakin besar diprediksi akan menjadi agenda utama bagi manajemen bank dalam menyusun strategi menghadapi dinamika ekonomi mendatang.