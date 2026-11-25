Jabarpos.id – Sektor perbankan nasional kini tengah menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan antara pertumbuhan penyaluran kredit dengan penghimpunan dana masyarakat. Fenomena ini menciptakan celah yang cukup lebar, di mana pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju ekspansi kredit yang terus melaju kencang.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai stabilitas likuiditas perbankan di masa mendatang. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan performa yang sangat positif dengan angka mencapai dua digit, yakni naik sebesar 13,26 persen secara tahunan atau year on year (yoy) hingga periode September 2026. Namun, di sisi lain, pertumbuhan DPK justru tertinggal jauh, dengan selisih mencapai angka 5 persen dibandingkan dengan penyaluran kredit.

Menanggapi anomali ini, Chief Economist Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Winang Budoyo, memberikan penjelasan mendalam. Ia mengungkapkan bahwa penyebab utama dari melambatnya pertumbuhan DPK adalah adanya fenomena "makan tabungan" atau mantab yang tengah terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

Winang menjelaskan bahwa penurunan simpanan ini tidak hanya menyasar kelompok masyarakat kelas bawah yang memiliki keterbatasan likuiditas. Berdasarkan analisis struktur tabungan, penurunan yang paling signifikan justru terlihat pada kelompok nasabah tiering nominal menengah. Kelompok ini mencakup nasabah yang memiliki saldo di atas Rp100 juta hingga di bawah Rp5 miliar.

"Memang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya perpindahan saldo, di mana nasabah yang sebelumnya memiliki simpanan dalam jumlah besar kini mengalami penurunan saldo sehingga masuk ke kelompok nominal yang lebih rendah," ujar Winang dalam acara PERBANAS CEO Forum di Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Winang menekini bahwa tekanan terhadap penghimpunan dana perbankan bersifat sangat luas. Masalah ini bukan sekadar persoalan nasabah kecil yang kesulitan menabung, melainkan juga menyentuh kelompok nasabah kelas menengah hingga pemilik dana besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tahan finansial masyarakat secara umum sedang mengalami tekanan.

Kesenjangan antara pertumbuhan kredit yang tinggi dan pertumbuhan DPK yang rendah memberikan sinyal kuat bagi industri perbankan. Winang menekikan bahwa kebutuhan bank untuk menghimpun dana guna menyalurkan pinjaman kini jauh lebih tinggi daripada kemampuan pasar dalam menyerap atau menyediakan dana tersebut.

Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya strategi mitigasi yang tepat, perbankan akan menghadapi tantatngan dalam menjaga rasio likuiditas yang ideal. Bank dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk simpanan yang mampu menarik minat masyarakat di tengah tren penurunan saldo yang sedang terjadi saat ini.