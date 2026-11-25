Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) baru saja memaparkan pencapaian finansial yang sangat impresif sepanjang tahun 2025. Lembaga pengelola investasi raksasa ini berhasil membukukan laba bersih konsolidasi yang disetahunkan (annualized) mencapai angka fantastis, yakni Rp259,6 triliun. Capaian ini menjadi bukti nyata kekuatan aset-aset negara yang berada di bawah naungan Danantara.

Menariknya, meskipun Danantara mengelola berbagai lini bisnis yang luas, mesin pertumbuhan utama mereka ternyata datang dari sektor yang sangat spesifik. Berdasarkan data kinerja keuangan yang dirilis, sektor perbankan pelat merah menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi mencapai sekitar 90 persen dari total laba bersih yang diraih.

Managing Director Finance Danantara, Arief Budiman, menjelaskan bahwa dominasi sektor perbankan ini merupakan hal yang wajar mengingat struktur aset yang dikelola. Ia mengungkapkan bahwa hampir separuh dari total aset yang dikelola oleh Danantara memang berasal dari sektor perbankan.

"Kurang lebih 90 persen dari laba Danantara dikontribusikan oleh enam BUMN. Mereka adalah BUMN yang bergerak di lembaga perbankan. Memang secara struktur, setengah dari aset Danantara itu adalah perbankan," ujar Arief dalam sesi paparan kinerja keuangan di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Jika dirinci, kekuatan perbankan ini datang dari gabungan bank-bank besar milik negara. Di sektor konvensional, terdapat empat raksasa yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Selain itu, sektor syariah juga memberikan kontribusi signifikan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN).

Namun, Danantara tidak hanya bergantung pada perbankan. Laba konsolidasi yang bersumber dari pendapatan usaha sebesar Rp3.073 triliun tersebut juga ditopang oleh sektor-sektor strategis lainnya. Arief menyebutkan bahwa diversifikasi pendapatan tetap terjaga melalui lini bisnis di sektor tembaga, energi, pertambangan, hingga telekomunikasi.

Secara keseluruhan, kondisi kesehatan keuangan Danantara menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Total aset lembaga ini tercatat menyentuh angka Rp11.607 triliun, mengalami kenaikan sebesar 5 persen dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh peningkatan total ekuitas yang mencapai Rp2.980 triliun atau tumbuh sebesar 5,6 persen.

Lebih lanjut, dalam periode Maret hingga Desember 2025, Danantara mencatat adanya lonjakan pada aset tetap dan aset produktif lainnya di lingkungan BUMN sebesar Rp400,7 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di bawah naungan Danantara terus melakukan ekspansi dan penguatan modal untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional di masa depan.