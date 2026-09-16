Saham RI Merah Lagi Apa yang Terjadi

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan performa lesu pada penutupan perdagangan Rabu (16/9/2026), memarkir diri di zona merah. Berdasarkan pantauan jabarpos.id, indeks acuan bursa saham Indonesia ini terkoreksi 0,38% atau 24,30 poin, mengakhiri sesi di level 6.436,85.

Pergerakan IHSG sepanjang hari cukup dinamis. Sempat dibuka menguat di 6.453,91, indeks bahkan sempat menyentuh level tertinggi harian di 6.535,46. Sayangnya, momentum positif tersebut gagal dipertahankan. Tekanan jual yang dominan membuat IHSG berbalik arah, merosot hingga menyentuh level terendah sekaligus penutupan di 6.436,85.

Sentimen negatif yang menyelimuti pasar terlihat jelas dari dominasi saham yang melemah. Sebanyak 456 saham tercatat mengalami penurunan harga, jauh melampaui 213 saham yang berhasil menguat. Sementara itu, 294 saham lainnya terpantau stagnan atau tidak mengalami perubahan.

Dari sisi aktivitas transaksi, data menunjukkan volume perdagangan yang cukup besar. Total volume transaksi di seluruh pasar mencapai 242,48 juta lot, dengan nilai transaksi fantastis sebesar Rp11,87 triliun, dan frekuensi perdagangan mencapai sekitar 1,84 juta kali.

Mayoritas transaksi terjadi di pasar reguler, yang mencatatkan volume sekitar 228,25 juta lot dengan nilai Rp10,85 triliun dan frekuensi 1,84 juta kali. Pasar negosiasi juga berkontribusi dengan 14,25 juta lot senilai Rp1,02 triliun dari 544 transaksi. Adapun pasar tunai, perannya sangat minim, hanya 36 lot dengan nilai Rp15,56 juta dari dua transaksi.

Tekanan terhadap IHSG juga diperparah oleh kinerja buruk beberapa sektor utama. Sektor utilitas menjadi yang paling terpuruk, anjlok hingga 1,84%, disusul sektor teknologi yang juga melemah signifikan sebesar 1,36%.

Pelemahan IHSG ini tidak lepas dari bayang-bayang sentimen global yang kurang kondusif. Investor di seluruh dunia tengah mencermati perkembangan pasar, khususnya menjelang pengumuman keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve atau The Fed) serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Kenaikan harga energi global memicu kekhawatiran inflasi yang lebih tinggi, mendorong lonjakan imbal hasil obligasi di berbagai negara. Imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun, misalnya, sempat menyentuh 5,041%, sebuah level yang belum pernah terlihat sejak tahun 2007.

Para pelaku pasar kini menanti dengan cemas keputusan The Fed yang dijadwalkan pada Kamis (17/9/2026) pukul 01.00 WIB. Mayoritas analis memprediksi kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, menempatkannya di kisaran 3,75%-4,00%, dengan probabilitas mencapai 92,4% menurut data CME FedWatch. Namun, fokus utama investor bukan hanya pada kenaikan ini, melainkan pada sinyal-sinyal kebijakan moneter The Fed ke depan yang akan sangat menentukan arah pasar global.