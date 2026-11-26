Jabarpos.id – Polemik mengenai status lahan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya mendapatkan titik terang. Menanggapi isu yang beredar di publik, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Dony Oskaria, memberikan klarifikasi tegas terkait peran PT Garuda Adidaya Nusantara dalam mengelola konsesi hutan tersebut.

Dony menegaskan bahwa kehadiran PT Garuda Adidaya Nusantara bukanlah sebuah aksi akuisisi terhadap aset milik RAPP. Sebaliknya, langkah ini merupakan mandat resmi dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengambil alih pengelolaan sementara guna menjaga stabilitas operasional di lapangan.

"Sebenarnya kami bukan melakukan akuisisi lahan. Langkah ini diambil agar tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun karyawan. Kementerian Kehutanan telah menunjuk kami sebagai pengelola sementara melalui surat resmi," ujar Dony saat memberikan keterangan kepada media di kompleks DPR, Kamis (26/11/2026).

Langkah penertiban ini bermula dari tindakan tegas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Izin konsesi yang sebelumnya dipegang oleh PT RAPP resmi dicabut setelah ditemukan berbagai pelanggaran serius. Temuan tersebut mencakup masalah kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, adanya perkebunan kelapa sawit ilegal seluas sekitar 18.362,74 hektare, aktivitas tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, hingga kerusakan pada kawasan hutan lindung seluas 211,54 hektare.

Dony menjelaskan bahwa meskipun ada penertiban hukum, aspek keberlanjutan operasional tetap menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan agar nasib puluhan ribu pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional tidak terombang-ambing akibat pencabutan izin tersebut.

"Kami harus menyiapkan langkah mitigasi. Kami sudah menyiapkan perusahaan-perusahaan untuk membantu Satgas PKH dalam menangani dampak dari pencabutan izin ini, sehingga kehidupan masyarakat sekitar tetap terjaga," tambah Dony. Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pengelola eksisting agar transisi pengelolaan berjalan lancar tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Satgas PKH telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT RAPP. Perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (APRIL Group) ini memiliki areal kerja seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Selain pelanggaran administratif, Satgas juga menemukan bukti bahwa aktivitas perusahaan mengganggu kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nillo yang merupakan habitat penting bagi gajah Sumatra.

Meski izin dicabut, Juru Bicara Satgas PKH, Barita LH Simanjuntak, menjamin bahwa operasional perusahaan tidak akan berhenti total. Pemerintah telah mengatur skema agar BUMN dan BUMD bekerja sama untuk melanjutkan operasional, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Pemerintah telah mengoordinasikan keberlanjutan operasional agar karyawan dan masyarakat tidak dirugikan, namun regulasi tetap harus ditegakkan demi kepatuhan hukum," tegas Barita.

Di sisi lain, pihak PT RAPP menyatakan sedang menelaah secara mendalam dasar dari keputusan pencabutan izin tersebut. Perusahaan mengaku khawatir keputusan ini akan memicu keresahan bagi 41.000 karyawannya serta mengganggu rantai pasok ratusan UMKM lokal yang selama ini bergantung pada operasional mereka di Riau.