Jabarpos.id – Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan taringnya di pasar keuangan domestik melalui keberhasilan lelang Surat Utang Negara (SUN). Dalam pelaksanaan lelang yang digelar pada 24 November 2024, antusiasme investor terlihat sangat tinggi, yang dibuktikan dengan lonjakan nilai penawaran yang jauh melampaui target awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah awalnya menargetkan perolehan dana indikatif sebesar Rp30 triliun. Namun, realita di lapangan menunjukkan angka yang jauh lebih impresif. Total penawaran yang masuk dari para investor mencapai angka fantastis, yakni Rp70 triliun. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan pasar yang tetap solid terhadap instrumen utang negara di tengah dinamika ekonomi global.

Dari total penawaran yang masuk, minat terbesar dari para pelaku pasar tertuju pada seri tenor menengah. Seri FR0110 menjadi primadona dengan total penawaran mencapai Rp25,23 triliun. Menyusul di posisi berikutnya, seri FR0111 juga mencatatkan angka yang signifikan dengan penawaran sebesar Rp14,50 triliun. Tak hanya tenor menengah, investor juga menunjukkan minat pada instrumen tenor pendek seperti SPN01261226 yang mencatatkan penawaran Rp9,41 triliun dan SPN03270224 sebesar Rp8,80 triliun.

Meskipun banjir penawaran masuk, pemerintah tetap bersikap selektif dalam menentukan pemenang lelang. Dari total Rp70 triliun penawaran tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memenangkan total nominal sebesar Rp35 triliun yang tersebar di sembilan seri SUN yang dilelang. Langkah ini diambil untuk menjaga efisiensi biaya utang dan memastikan struktur jatuh tempo yang sehat bagi kas negara.

Dalam lelang kali ini, variasi imbal hasil atau yield yang ditawarkan cukup beragam. Yield rata-rata tertimbang terendah yang dimenangkan berada di angka 6,18%, sementara yang tertinggi menyentuh angka 7,76%. Untuk seri SPN01261226 yang jatuh tempo pada 26 Desember 2026, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1 triliun dengan yield 6,18%. Sementara itu, untuk seri jangka panjang seperti FR0113 yang jatuh tempo pada tahun 2047, pemerintah memenangkan Rp300 miliar dengan yield tertinggi di angka 7,76%.

Keberhasilan lelang ini memberikan napas segar bagi pembiayaan APBN pemerintah. Dengan terserapnya dana sebesar Rp35 triliun, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih dalam mendanai berbagai program pembangunan nasional dan menjaga stabilitas fiskal. Tingginya bid to cover ratio pada beberapa seri menunjukkan bahwa likuiditas di pasar surat utang masih sangat melimpah, memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi makro Indonesia ke depan.