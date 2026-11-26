Jabarpos.id – Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan performa yang mengkhawatirkan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan Kamis (26/11/2026), mata uang Garuda mencatatkan pelemahan yang sangat signifikan hingga mendekati level psikologis Rp18.400 per dolar AS. Kondisi ini memicu kekhawatiran di pasar keuangan domestik karena mencatatkan level terlemah dalam sejarah perdagangan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara terbuka mengungkapkan bahwa fenomena merosotnya nilai tukar rupiah ini bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam negeri, melainkan akibat tekanan faktor eksternal yang sangat kuat. Menurutnya, sentimen global dan dinamika ekonomi di Amerika Serikat menjadi biang kerok utama yang menekan stabilitas mata uang Indonesia.

Suahasil menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang melesat melampaui ekspektasi pasar menjadi salah satu pemicu utama. Selain itu, angka inflasi di Negeri Paman Sam yang juga mengalami kenaikan membuat Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) bersikap lebih agresif. Hal ini memunculkan ekspektasi kuat bahwa The Fed akan melakukan langkah stabilisasi melalui kebijakan kenaikan suku bunga.

"Jika Amerika menaikkan suku bunga, bahkan sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan, ekspektasi kenaikannya saja sudah cukup untuk membuat modal bergerak kembali menuju Amerika. Akibatnya, aliran modal keluar dari pasar negara berkembang (emerging market)," ungkap Suahasil saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

Fenomena capital outflow atau keluarnya modal asing dari Indonesia ini terjadi karena investor cenderung mencari aset yang lebih aman dan memberikan imbal hasil lebih tinggi di Amerika Serikat saat suku bunga di sana naik. Hal inilah yang secara langsung menekan permintaan terhadap rupiah dan memperkuat posisi dolar AS.

Berdasarkan data dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,14% ke posisi Rp18.335 per dolar AS. Meskipun sempat mengalami penguatan tipis menjelang penutupan, posisi ini tetap berada di zona merah. Sepanjang hari perdagangan, tekanan sudah terasa sejak pembukaan pagi hari, di mana rupiah dibuka melemah 0,05% di level Rp18.320 per dolar AS.

Bahkan, dalam pergerakan intraday, rupiah sempat merosot tajam hingga menyentuh level Rp18.395 per dolar AS. Angka ini hanya terpaut sangat tipis dari level psikologis Rp18.400, yang menjadikannya titik terendah sepanjang sejarah perdagangan mata uang Indonesia.

Menanggapi situasi kritis ini, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tetap waspada dan terus memantau perkembangan global. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Bank Indonesia (BI) akan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak semakin terperosok.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk menjaga daya tarik aset domestik, salah satunya dengan memastikan imbal hasil (yield) obligasi negara tetap kompetitif. Langkah ini diharapkan dapat menahan laju keluarnya modal asing dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang sedang melanda.