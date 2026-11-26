Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara secara resmi menegaskan arah baru dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Perusahaan-perusahaan pelat merah kini tidak lagi diperbolehkan untuk merambah lini bisnis yang tidak relevan dengan kompetensi utama mereka. Fokus utama BUMN ke depan akan diarahkan sepenuhnya pada sektor bisnis inti dan industri berskala besar guna memperkuat struktur ekonomi nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi perampingan atau streamlining yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi sektor swasta. Dengan membatasi jangkauan BUMN hanya pada sektor strategis, pemerintah berharap dapat mewujudkan konsep Indonesia Incorporated yang lebih sehat dan kompetitif.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (26/11/2026), Dony menyoroti fenomena masa lalu di mana BUMN cenderung ingin menguasai hampir seluruh lini usaha, bahkan hingga ke sektor-sektor mikro. Hal ini sering kali menimbulkan persepsi bahwa BUMN enggan berbagi porsi pasar dengan pelaku usaha swasta.

"BUMN ke depan, melalui Danantara Asset Management, hanya akan fokus pada core business dan industri yang berskala besar. Kami tidak ingin lagi masuk ke lini usaha yang tidak relevan," tegas Dony dalam keterangannya.

Sebagai ilustrasi nyata mengenai betapa tidak efisiennya pengelolaan BUMN di masa lalu, Dony memberikan contoh unik dari lingkungan Angkasa Pura. Ia menyebutkan bahwa dahulu, perusahaan pengelola bandara tersebut memiliki unit usaha kecil yang menjual makanan ringan, seperti tahu susu.

"Bisa dibayangkan, di Angkasa Pura dulu kita punya unit usaha warung yang menjual tahu susu. Ini adalah contoh bisnis non-inti yang tidak seharusnya dikelola oleh perusahaan sebesar itu. Namun, sekarang unit usaha semacam itu sudah kami tertibkan dan kami hapuskan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Danantara berencana melakukan langkah divestasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang skalanya kecil. Aset-aset atau unit usaha yang dianggap tidak masuk dalam kompetensi utama BUMN akan dilepas kepada pihak swasta. Kebijakan divestasi ini bukan sekadar pengurangan aset, melainkan sebuah strategi untuk menumbuhkan ekosistem bisnis baru di Indonesia.

Dengan menyerahkan sektor-sektor kecil kepada swasta, pemerintah berharap dapat memunculkan lebih banyak pelaku usaha baru yang lebih lincah. Di sisi lain, BUMN dapat mengalokasikan sumber daya, modal, dan fokus mereka untuk mengelola industri strategis yang memiliki dampak ekonomi jauh lebih besar bagi negara.

"Tujuannya jelas, agar setiap BUMN kembali ke jati diri dan kompetensi utamanya. Kami ingin memastikan setiap BUMN fokus pada bisnis inti mereka agar bisa bersaing di level global," pungkas Dony. Melalui transformasi ini, diharapkan BUMN tidak lagi menjadi beban karena terlalu banyak lini usaha yang tidak produktif, melainkan menjadi mesin penggerak ekonomi melalui industri-industri skala besar.