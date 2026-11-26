Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melakukan gebrakan besar dalam menata ulang struktur perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah berani ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya sistematis untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dan praktik transaksi yang tidak sehat yang selama ini bersembunyi di balik labirin anak perusahaan.

Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya pola transaksi yang sangat mencurigakan, salah satunya adalah praktik layering transaksi. Dalam modus ini, sejumlah anak perusahaan sengaja dibentuk hanya sebagai perantara untuk menyamarkan aliran dana atau kepentingan tertentu. Hal ini menjadi sangat krusial karena banyak dari anak perusahaan tersebut yang tidak masuk dalam objek audit resmi dan tidak memiliki status sebagai BUMN, sehingga pengawasannya menjadi sangat lemah.

"Kami perlu sampaikan bahwa selama ini banyak pola pembangunan anak perusahaan yang kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena mereka bukan BUMN dan bukan objek audit, celah ini sering digunakan untuk praktik yang tidak semestinya," tegas Dony dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Dony menjelaskan bahwa fenomena ini menciptakan inefisiensi yang luar biasa. Banyak anak perusahaan yang dibentuk hanya untuk mengambil pekerjaan dari perusahaan induk atau sesama entitas internal BUMN. Alih-alih menciptakan nilai tambah, praktik ini justru memperpanjang rantai bisnis dan membuang-buang sumber daya negara.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Danantara melakukan kebijakan perampingan atau streamlining secara masif. Hingga saat ini, sekitar 380 perusahaan telah berhasil dirampingkan. Target ambisius telah ditetapkan, di mana Danantara menargetkan total 600 perusahaan akan ditutup atau digabungkan hingga akhir tahun 2026 mendatang.

Namun, fokus Danantara bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan. Transformasi yang dilakukan menyentuh aspek fundamental, yakni perubahan model bisnis. Salah satu contoh nyata adalah integrasi bisnis hilir di tubuh Pertamina. Dengan menggabungkan entitas seperti Pertamina Patra Niaga, Pertamina International Shipping (PIS), dan Kilang Pertamina Internasional, efisiensi mulai membuahkan hasil manis. Dalam enam bulan terakhir, integrasi ini diklaim telah menyumbang tambahan keuntungan sebesar US$ 1 miliar.

Langkah transformasi serupa juga menyasar PT Pupuk Indonesia (Persero). Perusahaan ini melakukan perubahan drastis dari model bisnis berbasis cost-plus menjadi market-to-market. Hasilnya sangat signifikan, di mana keuntungan perusahaan dilaporkan melonjak hingga 200 persen.

Tak berhenti di situ, Danantara juga tengah mengawal proses turnaround atau pemulihan kinerja di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG). Selain itu, PT Pegadaian pun diproyeksikan akan mencatatkan laba fantastis hingga mencapai Rp11 triliun.

Melalui rangkaian langkah ini, Danantara ingin memastikan bahwa setiap aset negara dikelola dengan model bisnis yang sehat, transparan, dan mampu menghasilkan profit maksimal bagi negara, bukan justru menjadi celah bagi praktik koruptif melalui anak perusahaan yang tidak terkendali.