Pengendali MGLV Jual Saham Diskon Fantastis

Jakarta – Sebuah langkah mengejutkan terjadi di lantai bursa yang melibatkan PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV), emiten yang bergerak di sektor infrastruktur data center. Pemegang saham pengendali MGLV, PT Nextier Datamate Center, baru-baru ini dilaporkan melepas sebagian besar kepemilikannya dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Informasi ini berhasil dihimpun oleh jabarpos.id.

Transaksi yang menarik perhatian ini terjadi pada 11 September 2026, di mana PT Nextier Datamate Center menjual sebanyak 38.500.000 saham biasa MGLV. Penjualan tersebut dieksekusi pada harga Rp7.000 per saham, dengan total nilai transaksi mencapai sekitar Rp269,5 miliar.

Keunikan transaksi ini terletak pada disparitas harga yang mencolok. Pada tanggal yang sama, harga rata-rata perdagangan saham MGLV tercatat sebesar Rp15.250 per saham. Ini berarti penjualan saham dilakukan dengan diskon sekitar 54,10% dari harga pasar yang berlaku, sebuah selisih yang signifikan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 16 September 2026, tujuan dari penjualan saham ini disebut sebagai "kepemilikan saham langsung."

Sebelum aksi korporasi ini, PT Nextier Datamate Center memegang 1.240.000.000 saham MGLV, merepresentasikan 65,10% hak suara. Setelah penjualan, kepemilikannya berkurang menjadi 1.201.500.000 saham, dengan persentase hak suara yang kini menjadi 63,07%.

Apabila penjualan saham tersebut dilakukan sesuai harga rata-rata perdagangan pada hari itu, nilai transaksinya secara teoritis bisa mencapai Rp586,63 miliar. Perbedaan nilai ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pelaku pasar.

Penjualan saham dengan harga diskon ini terjadi menjelang rencana besar MGLV untuk melakukan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I atau rights issue. Perseroan menargetkan perolehan dana segar hingga Rp2,53 triliun dari aksi korporasi ini.

Dalam rights issue tersebut, MGLV berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 285.732.512 saham biasa atas nama. Saham baru ini memiliki nilai nominal Rp20 per saham dan akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp8.880 per saham. Setiap pemegang 100 saham yang tercatat pada 3 November 2026 akan berhak atas 15 HMETD.

Yang lebih menarik, PT Nextier Datamate Center (NDC) sebagai pemegang saham utama dengan 65,10% kepemilikan, telah menegaskan komitmennya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya. NDC akan mengambil sebanyak 186.000.000 HMETD, dengan nilai pelaksanaan sekitar Rp1,65 triliun. Komitmen ini semakin menggarisbawahi pertanyaan seputar strategi di balik penjualan saham dengan diskon fantastis sebelumnya.

Di tengah dinamika pasar ini, saham MGLV tercatat menguat tipis 0,86% ke level Rp14.725 pada penutupan perdagangan sesi satu hari ini. Kapitalisasi pasar MGLV saat ini mencapai Rp28,05 triliun.