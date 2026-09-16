Pos Indonesia Terancam Gagal Bayar

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Endang Wulansari

17 September 2026, 02:04 WIB

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Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings Indonesia baru-baru ini mengumumkan kabar mengejutkan terkait PT Pos Indonesia (Persero). Perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang logistik dan jasa kurir ini mengalami penurunan peringkat yang signifikan, menjadi ‘C(idn)’ dari sebelumnya ‘CC(idn)’. Penurunan ini, sebagaimana dilaporkan jabarpos.id pada Rabu (16/9/2026), mengindikasikan adanya kondisi gagal bayar atau proses yang sangat menyerupai gagal bayar pada perseroan.

Peringkat Nasional Jangka Panjang Pos Indonesia menjadi sorotan utama, dipangkas dari ‘CC(idn)’ menjadi ‘C(idn)’. Tak hanya itu, program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia senilai maksimum Rp1,5 triliun juga ikut terdampak, dengan peringkat yang sama ‘C(idn)’. Instrumen keuangan lain seperti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I dan II, serta Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022, turut merasakan dampak pemangkasan peringkat ini. Fitch menegaskan, peringkat ‘C’ menunjukkan kapasitas pembayaran telah menjadi lemah secara permanen atau bahkan gagal bayar telah terjadi.

Pos Indonesia Terancam Gagal Bayar
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Penurunan peringkat ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) menghadapi penolakan atas rencana restrukturisasi dari para pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025. Rencana restrukturisasi yang melibatkan pokok sukuk senilai Rp500 miliar tersebut menjadi agenda krusial dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) pada Jumat, 4 September 2026. Namun, hasil pemungutan suara yang diumumkan pada Selasa, 8 September 2026, secara tegas menunjukkan ketidaksetujuan pemegang sukuk terhadap agenda restrukturisasi tersebut, menciptakan ketidakpastian finansial bagi perusahaan.

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Dony Oskaria menambahkan, pihaknya tengah gencar melakukan transformasi internal di tubuh PT Pos Indonesia. Dengan optimisme, ia berharap proses perbaikan ini dapat rampung pada akhir tahun ini, meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, terutama setelah pemangkasan peringkat oleh Fitch ini.

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