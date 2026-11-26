Jabarpos.id – Proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi akan mengalami tekanan cukup signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Bank Indonesia (BI) secara resmi telah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah berada pada rentang Rp17.800 hingga Rp18.200 per dolar AS untuk tahun anggaran 2027.

Keputusan mengenai asumsi makroekonomi ini telah mendapatkan lampu hijau dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja yang membahas Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) tahun 2027. Langkah ini menjadi sinyal penting bagi pelaku pasar dan pemerintah dalam mempersiapkan mitigasi risiko ekonomi di masa mendatang.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan bahwa dalam menyusun anggaran tahunan tersebut, Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada nilai tukar. BI juga menggunakan parameter pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada angka 5,2% hingga 6%, serta target inflasi yang dijaga pada level 2,5% dengan toleransi plus minus 1%.

"Komisi XI telah menyetujui penerimaan ATBI operasional tahun 2027 sebesar Rp37.796.431.549.357," ujar Misbakhun dalam rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia pada Kamis (26/11/2026).

Selain menyepakati asumsi ekonomi makro, Komisi XI juga memberikan persetujuan terhadap anggaran pengeluaran operasional BI untuk tahun 2027 yang mencapai Rp23,24 triliun. Anggaran jumbo ini akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis bank sentral.

Rincian alokasi anggaran tersebut mencakup biaya gaji dan penghasilan pegawai sebesar Rp6,2 triliun, manajemen sumber daya manusia senilai Rp3,84 triliun, serta layanan sarana dan prasarana sebesar Rp3,05 triliun. Selain itu, terdapat dana sebesar Rp2,61 triliun untuk perumusan dan pelaksanaan kelembagaan.

Bank Indonesia juga menyiapkan Rp2,37 triliun untuk mendukung operasionalisasi kebijakan utama. Sementara itu, sektor pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, serta percepatan digitalisasi akan menyerap anggaran sebesar Rp824,73 miliar. Untuk pengawasan, BI mengalokasikan Rp61,25 miliar guna memastikan pelaksanaan supervisi berjalan optimal.

Dalam rapat tersebut, Komisi XI juga menyetujui penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI) tahun 2027 sebesar Rp7,62 triliun. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penyertaan modal kepada Perusahaan Kertas Uang (PKU) senilai Rp552,8 miliar.

Meski demikian, Misbakhun memberikan catatan tegas terkait rencana penyertaan modal tersebut. Ia menekankan bahwa BI wajib menyampaikan kajian mendalam kepada Komisi XI DPR RI sebelum melangkah lebih jauh. Kajian tersebut harus mencakup aspek landasan hukum, urgensi, tujuan, kelayakan bisnis, manfaat ekonomi, hingga analisis risiko dan potensi konflik kepentingan.

"Penyertaan modal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Komisi XI DPR RI," tegas Misbakhun, memastikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana negara tetap menjadi prioritas utama.