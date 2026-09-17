Haji Isam Guncang Bursa Saham Bayan

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Endang Wulansari

18 September 2026, 00:04 WIB

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Dunia pasar modal Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar mega transaksi yang melibatkan salah satu konglomerat batu bara terkemuka, Haji Isam atau Andi Syamsuddin Arsyad. Melalui entitasnya, PT Jhonlin Baratama, Haji Isam dikabarkan telah memborong lebih dari 10 miliar saham pengendali PT Bayan Resources Tbk (BYAN) dari pendiri perseroan, Low Tuck Kwong, dan putrinya, Elaine Low. Kesepakatan yang berpotensi mengubah peta kepemilikan raksasa tambang ini terungkap berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana dilaporkan oleh jabarpos.id.

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement) telah ditandatangani antara Low Tuck Kwong dan Elaine Low selaku penjual, dengan PT Jhonlin Baratama sebagai pihak pembeli. Dokumen kesepakatan ini resmi diteken pada tanggal 16 September 2026. PT Jhonlin Baratama sendiri merupakan bagian integral dari Jhonlin Group, konglomerasi bisnis yang dimiliki dan dikendalikan oleh Haji Isam.

Haji Isam Guncang Bursa Saham Bayan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Transaksi jumbo ini melibatkan pengalihan sebanyak 10.000.000.500 (sepuluh miliar lima ratus) saham biasa. Namun, perlu dicatat bahwa penyelesaian penuh dari seluruh transaksi ini masih terikat pada pemenuhan sejumlah persyaratan dan kondisi pendahuluan (conditions precedent) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

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Direktur Bayan Resources, Jenny Quantero, dalam keterangannya menjelaskan bahwa setelah seluruh proses transaksi dan syarat pendahuluan tersebut terpenuhi secara menyeluruh, PT Jhonlin Baratama akan secara resmi menguasai 10.000.000.500 saham biasa di perseroan. Manajemen juga menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian jual beli saham ini dipastikan tidak akan menimbulkan dampak negatif material yang signifikan, baik terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan di masa mendatang.

Langkah strategis ini menandai babak baru dalam sejarah kepemilikan Bayan Resources, dengan Haji Isam kini berpotensi menjadi salah satu pemain kunci di balik salah satu raksasa pertambangan batu bara nasional.

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