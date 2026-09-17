Ancaman AI Bukan Hoaks Ini Kata Bos Besar

Para pemimpin bisnis terkemuka di Amerika Serikat secara tegas menolak klaim Presiden Donald Trump yang menyebut ancaman kecerdasan buatan (AI) terhadap kemanusiaan sebagai sebuah kebohongan. Fakta mengejutkan ini terkuak dalam sebuah pertemuan tertutup puluhan eksekutif papan atas AS yang diselenggarakan oleh Yale School of Management di Washington pekan ini, sebagaimana dilaporkan jabarpos.id.

Dalam jajak pendapat kilat yang dilakukan di antara peserta, 93% responden dengan tegas menyatakan bahwa Trump salah besar saat melontarkan pernyataan di awal pekan bahwa potensi bahaya katastrofik AI hanyalah isapan jempol. Hasil ini mengejutkan Jeffrey Sonnenfeld, profesor manajemen Yale sekaligus penyelenggara forum. "Sentimennya adalah: (ancaman) ini nyata," ujar Sonnenfeld, mengutip The Wall Street Journal. Para eksekutif, baik dalam diskusi formal maupun percakapan lanjutan, mendesak agar pembahasan mengenai cara mengantisipasi dampak buruk AI lebih diintensifkan.

Forum tersebut menjadi ajang penting bagi para pemimpin bisnis untuk bertukar pandangan menjelang jamuan makan malam kenegaraan di Gedung Putih bersama Presiden China Xi Jinping pekan depan. Persaingan global dalam pengembangan AI tercanggih diperkirakan menjadi salah satu isu utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Dalam jajak pendapat yang sama, 88% eksekutif berpendapat bahwa Trump perlu mengangkat isu kerja sama dengan China dalam menyusun pedoman keamanan AI. Namun, optimisme mereka tergolong rendah. Sekitar tiga perempat responden memperkirakan Trump tidak akan mendorong pembentukan batasan bersama tersebut.

Selama ini, Trump memang menolak desakan pengetatan regulasi di tingkat federal. Ia berargumen bahwa aturan semacam itu akan merugikan industri secara finansial dan justru memberi keunggulan kompetitif bagi China. Pandangan ini kontras dengan sikap para petinggi perusahaan AI terbesar, termasuk Anthropic dan OpenAI, yang pada akhir pekan lalu menyatakan bahwa industri perlu memperlambat pengembangan AI tingkat lanjut demi memastikan aspek keamanannya.

Banyak eksekutif yang hadir di forum tersebut berasal dari berbagai industri dan wilayah di luar Silicon Valley, seperti CEO produsen perkakas Snap-on, Motorola Solutions, serta produsen kaca Corning. Hadir pula tokoh-tokoh dari kubu Partai Republik maupun Demokrat, termasuk mantan Wakil Presiden Mike Pence dan mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Menurut laporan The Wall Street Journal, banyak eksekutif enggan bersuara secara terbuka karena khawatir berseberangan dengan pemerintahan Trump. Jajak pendapat anonim menjadi cara bagi mereka untuk menyampaikan kekhawatiran secara kolektif.

Salah satu yang bersedia berbicara secara terbuka adalah Chris Layden, CEO perusahaan penyedia tenaga kerja Kelly. Ia menilai potensi bahaya AI dan risiko kalah bersaing dengan China sama-sama harus ditangani dengan serius. Layden juga mendorong pemerintah dan dunia usaha untuk lebih memperhatikan dampak teknologi tersebut terhadap lapangan kerja dan pekerja AS. Menurutnya, Amerika Serikat sudah lama membutuhkan strategi kesiapan tenaga kerja yang komprehensif dalam menghadapi era AI, yang juga harus membangun kepercayaan pekerja terhadap teknologi yang berpotensi membuat mereka lebih produktif dan efisien. Hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait laporan tersebut.