Indonesia Siap Kuasai Harga Dunia

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Endang Wulansari

18 September 2026, 02:04 WIB

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Indonesia bersiap mengambil alih kendali atas harga komoditas strategis global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadwalkan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) atau Indonesia Commodity Exchange (Icomex) pada 17 September 2026, dengan operasional penuh yang akan dimulai pada 1 Januari 2027. Langkah ambisius ini, seperti dilaporkan jabarpos.id, menandai era baru bagi Indonesia dalam memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di pasar komoditas dunia.

Kehadiran Icomex bukan sekadar peluncuran bursa baru, melainkan sebuah deklarasi ambisi Indonesia untuk menjadi penentu harga di pasar global. Sebagai bursa khusus mineral dan komoditas strategis pertama di Tanah Air, Icomex dirancang untuk membawa transparansi dan struktur dalam perdagangan, dimulai dengan komoditas timah. Ini adalah upaya strategis untuk memastikan transaksi terjadi di Indonesia dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang berpusat di dalam negeri.

Indonesia Siap Kuasai Harga Dunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Visi besar ini turut diamini oleh Muhammad Toha, Ketua Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis & Hilirisasi PERHAPI. Menurut Toha, pembentukan Icomex adalah ide brilian yang akan menjamin transparansi perdagangan komoditas strategis, sehingga harganya dapat menjadi acuan global. Dengan demikian, Indonesia akan berdaulat penuh atas kekayaan mineralnya, mulai dari nikel, emas, tembaga, bauksit, hingga aluminium, yang selama ini seringkali harganya ditentukan di bursa luar negeri.

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Namun, ambisi besar ini tentu tidak lepas dari tantangan signifikan. Meskipun bursa ini akan memusatkan transaksi dan penentuan harga di Indonesia, PR besar menanti: bagaimana membentuk pasar yang likuid dan menarik para pedagang global untuk aktif bertransaksi di Icomex? Kemampuan Indonesia untuk menciptakan ekosistem pasar yang kuat dan kompetitif akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kedaulatan harga komoditas.

Keberhasilan Icomex akan menjadi penentu posisi Indonesia di peta komoditas global. Ini bukan hanya tentang transaksi, melainkan tentang kedaulatan ekonomi dan kemampuan bangsa untuk menentukan nasib kekayaan alamnya sendiri.

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