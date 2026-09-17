AZKO Melejit Setelah Rebranding Laba Meroket

Setahun pasca-rebranding besar-besaran menjadi AZKO, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) berhasil membuktikan komitmennya dengan mencatatkan kinerja keuangan yang sangat solid sepanjang Semester I-2026. Data terbaru yang dihimpun jabarpos.id menunjukkan, perusahaan ritel ini tidak hanya tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun, tetapi juga mencetak peningkatan laba periode berjalan yang signifikan, naik 33,3% menjadi Rp390,3 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan laba ini sejalan dengan pertumbuhan penjualan bersih yang mencapai Rp4,5 triliun, naik 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Gregory S. Widjaja, menegaskan bahwa performa positif perseroan ini merupakan refleksi nyata dari arah perkembangan bisnis yang semakin membaik. Hal ini juga sejalan dengan komitmen AHI untuk membangun pertumbuhan jangka panjang secara berkelanjutan.

"Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengembangkan kapabilitas bisnis. Tujuannya jelas, yakni memberikan nilai tambah maksimal bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat dominasi Perseroan di kancah industri ritel Indonesia," ujar Gregory, seperti dikutip pada Kamis (17/9/2026).

Kinerja apik AHI, yang menaungi merek AZKO dan NEKA, ditopang oleh pertumbuhan penjualan toko yang sama (Same Store Sales Growth/SSSG) sebesar 2,2% secara year-on-year (yoy) hingga Juni 2026. Berbagai inisiatif strategis turut menjadi motor penggerak pertumbuhan, termasuk program AZKO BOOM SALE dan penguatan pengalaman pelanggan melalui pendekatan omnichannel yang terintegrasi.

Sejalan dengan peluang pertumbuhan pasar yang menjanjikan, AHI menargetkan pembukaan 25 hingga 30 toko AZKO dan 40 hingga 50 toko NEKA sepanjang tahun 2026. Hingga Agustus 2026, perseroan telah merealisasikan pembukaan 15 toko AZKO, menjangkau sembilan wilayah baru seperti Berau, Pasuruan, Pekalongan, Timika, Kuningan, Tabanan, Tomohon, Baubau Buton, dan Duri Riau. Selain itu, 16 toko NEKA juga telah dibuka di berbagai lokasi di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

Untuk mendukung ekspansi bisnis yang agresif ini, Gregory mengungkapkan bahwa perseroan mengalokasikan belanja modal (CapEx) sebesar Rp400-450 miliar pada tahun 2026. Hingga Semester I, realisasi CapEx tercatat Rp91 miliar, yang mayoritas dialokasikan untuk pembukaan toko baru dan renovasi toko eksisting. Gregory menegaskan bahwa porsi investasi yang lebih besar akan direalisasikan menjelang akhir tahun untuk memastikan momentum pertumbuhan terus terjaga.

Pembukaan toko-toko baru AZKO dan NEKA tidak hanya mendekatkan solusi produk kepada masyarakat, tetapi juga secara signifikan mendukung penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. Lebih dari 50% tenaga kerja di setiap toko baru berasal dari masyarakat lokal. "Kehadiran AZKO di berbagai wilayah baru turut menciptakan lapangan kerja melalui penyerapan lebih dari 50% tenaga kerja lokal," terang Gregory. Ia menambahkan, perseroan juga secara berkelanjutan menjalankan inisiatif sosial dan lingkungan, seperti dukungan peralatan kebersihan bagi fasilitas publik, termasuk rumah ibadah dan sekolah di sekitar area operasional toko.

Di sisi lain, AZKO juga aktif memperkuat customer engagement melalui beragam aktivitas berbasis pengalaman dan komunitas. Sepanjang Juni hingga Juli 2026, AZKO memperluas titik interaksi dengan pelanggan lintas generasi melalui partisipasi di Pekan Raya Jakarta (PRJ), kegiatan live shopping, siaran pagi bersama sejumlah media radio populer, serta keterlibatan dalam komunitas olahraga seperti padel, lari, dan yoga. Melalui kegiatan ini, pelanggan dan komunitas dapat berinteraksi langsung serta mencoba ragam produk olahraga AZKO. Sementara itu, kehadiran booth salah satu home brand, Kindla, di Mom and Baby Expo, menghadirkan pengalaman produk yang lebih interaktif dan menjangkau target pasar yang relevan.

"Ke depan, Perseroan akan terus melanjutkan strategi pertumbuhan jangka panjang yang komprehensif. Ini meliputi pengembangan jaringan toko yang lebih luas, penguatan kapabilitas supply chain, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), serta peningkatan pengalaman pelanggan secara menyeluruh untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," pungkas Gregory.

Perlu diketahui, setiap ekspansi toko baru AZKO dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih modern, segar, dan lengkap. Konsumen dapat menemukan koleksi produk eksklusif dari berbagai home brands unggulan seperti KRISBOW, KRIS, KLAZ, STORA, SOLEIL, OTTO KLASSE, serta merek-merek pilihan lainnya yang tidak akan ditemukan di ritel lain. Pelanggan juga dimanjakan dengan konsep toko yang inspiratif, didukung oleh fleksibilitas, kemudahan, dan keuntungan berbelanja melalui layanan omnichannel ruparupa. Ini termasuk fitur Scan & Shop, Scan & Go, program membership ruparupa rewards, serta akses terhadap jutaan produk dalam ekosistem Kawan Lama Group.