Jutawan Instan Berkat IPO SpaceX Keliling Dunia

Fenomena penawaran umum perdana saham (IPO) memang kerap melahirkan kisah-kisah tak terduga. Namun, sedikit yang sefantastis cerita Brian Aggrey dan istrinya, Phoebe Novack. Pasangan muda ini mendadak menjadi jutawan setelah IPO SpaceX pada Juni lalu, sebuah peristiwa yang mendorong mereka untuk meninggalkan pekerjaan dan memulai petualangan keliling dunia. Kisah inspiratif ini diulas oleh jabarpos.id.

Brian Aggrey, seorang insinyur perangkat lunak senior yang telah mengabdi selama 14 tahun di SpaceX, memutuskan mundur dari posisinya pada Juli 2026. Tak sendiri, istrinya, Phoebe Novack, yang sebelumnya menjabat senior category manager di Impossible Foods, juga mengambil langkah serupa. Keduanya, yang kini berusia 35 tahun, merasa kekayaan mereka melonjak drastis pasca-IPO, memberikan kebebasan finansial yang tak terbayangkan sebelumnya.

Untuk mewujudkan impian keliling dunia ini, pasangan tersebut mengalokasikan anggaran fantastis sebesar US$25.000 per bulan, atau setara dengan sekitar Rp441,88 juta per bulan (dengan kurs Rp17.675/US$ pada 16 September 2026). Jumlah ini berarti total pengeluaran mencapai Rp5,30 miliar dalam setahun. Kekayaan ini tidak datang begitu saja. Aggrey, yang bergabung dengan SpaceX sebagai pekerja magang di usia 21 tahun, mengumpulkan sahamnya dari alokasi awal dan bonus kinerja tahunan. Bahkan, ia dan Novack rela tinggal bersama teman sekamar di Los Angeles demi menghemat biaya agar Aggrey bisa membeli opsi saham SpaceX sebanyak mungkin.

"Kami tidak pernah tahu apakah saham yang kami kumpulkan akan bernilai," kenang Aggrey kepada The Wall Street Journal, menyebutnya sebagai risiko besar yang akhirnya terbayar lunas. Ia bahkan pernah mengalami kesulitan membayar pajak atas opsi saham sekaligus biaya sewa tempat tinggal pada tahun 2015, hingga teman sekamarnya menalangi US$200.

IPO SpaceX pada 12 Juni 2026 memang tercatat sebagai salah satu yang terbesar di dunia, dengan valuasi perusahaan mencapai US$2,1 triliun setelah hari pertama perdagangan. Dampaknya terasa luas, tidak hanya bagi Aggrey dan Novack, tetapi juga bagi rekan-rekan mereka yang kini mempertimbangkan pensiun dini atau membeli properti tambahan. Meskipun demikian, pasangan ini memilih strategi konservatif, hanya menjual sebagian kecil saham mereka untuk merasa aman dari volatilitas harga, sambil mempertahankan sebagian besar kepemilikan. Bagi Aggrey, IPO ini mengubah persepsi mereka, membuat saham tersebut kini bisa diperlakukan sebagai "modal nyata".

Sejak Juli, pasutri petualang ini telah menjelajahi Eropa. Novack mendalami kelas akting intensif di Fontainebleau, Prancis, sementara Aggrey menikmati bersepeda, mengunjungi museum-museum ikonik di Paris, hingga terbang ke Valencia, Spanyol, untuk mengabadikan momen gerhana matahari total. Adrenalin mereka juga terpacu saat mencoba paralayang di Chamonix dan menyaksikan langsung Grand Prix Formula 1 di Italia.

Menjelang akhir tahun, Aggrey telah merencanakan perjalanan ke Mexico City untuk berkolaborasi dengan pematung Brian Thoreen dalam sebuah proyek seni yang menyoroti krisis air di kota tersebut. Sementara itu, Novack berencana mengambil kelas desain lanskap, seni visual, dan produksi film. Petualangan mereka telah ditetapkan batas akhirnya pada 31 Juli 2027. Setelah itu, mereka terbuka terhadap kemungkinan kembali ke jalur karier lama atau bahkan beralih ke bidang baru. Aggrey, misalnya, mengaku sangat tertarik untuk membenahi sistem transportasi publik di Amerika Serikat, terinspirasi oleh efisiensi layanan serupa yang ia rasakan di Eropa.