Jabarpos.id – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) mulai membidik target ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, raksasa perbankan syariah tanah air ini telah menyiapkan peta jalan strategis untuk memperkuat posisinya hingga tahun 2027. Fokus utama perseroan adalah mengejar pertumbuhan pembiayaan yang diproyeksikan akan terus meroket di angka dua digit.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan bahwa peluang bagi perbankan syariah di Indonesia masih sangat luas dan belum tergarap maksimal. Menurutnya, kunci pertumbuhan BSI terletak pada penguatan penetrasi ke dalam ekosistem halal serta pengembangan ekosistem Islam yang lebih menyeluruh. Dengan fokus pada sektor-sektor ini, BSI optimistis dapat terus memperluas pangsa pasar dan memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional.

Namun, perjalanan menuju tahun 2027 bukannya tanpa hambatan. Anggoro memberikan catatan khusus mengenai tantangan likuiditas yang diprediksi akan tetap ketat di industri perbankan. Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor makro, termasuk kebijakan pemerintah terkait penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta proyeksi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) yang diperkirakan masih akan bertahan di level tinggi, yakni di kisaran 6 persen.

Meski demikian, Anggoro menegaskan bahwa manajemen BSI tidak merasa cemas menghadapi situasi tersebut. Pengalaman selama setahun terakhir menunjukkan bahwa perseroan mampu melewati masa-masa ketat likuiditas dengan sangat baik. "Tantangan likuiditas memang akan tetap ada, namun karena kita sudah teruji melewati fase serupa sebelumnya, ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan," ungkap Anggoro dalam keterangannya usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, BSI akan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Strategi utamanya adalah melakukan penyaluran pembiayaan secara selektif dan terukur. Dengan manajemen risiko yang ketat, BSI berkomitmen untuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) agar tetap berada pada level yang aman dan terkendali.

Kinerja keuangan BSI saat ini menunjukkan tren yang sangat positif sebagai modal kuat menuju target 2027. Hingga kuartal III-2026, BSI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp6,12 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar 10,02 persen secara tahunan (year on year). Dari sisi intermediasi, penyaluran pembiayaan tumbuh pesat sebesar 14,61 persen (yoy) dengan total mencapai Rp344,14 triliun.

Kualitas aset BSI juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Rasio NPF gross berhasil ditekan hingga level 1,80 persen, sementara NPF nett berada di angka yang sangat rendah, yakni 0,35 persen. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap BSI juga terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 10,81 persen (yoy) menjadi Rp386,07 triliun. Dengan fundamental yang kokoh ini, BSI tampak sangat siap untuk melesat lebih tinggi di masa depan.