Jabarpos.id – Kabar yang dinanti-nantikan oleh jutaan pekerja di seluruh Indonesia akhirnya menemui titik terang. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memberikan sinyal positif terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dijanjikan pemerintah. Dalam keterangannya, Suahasil memastikan bahwa dana bantuan tersebut akan segera masuk ke rekening para pekerja yang telah memenuhi kriteria.

Kepastian ini disampaikan Suahasil saat menghadiri agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta pada Jumat (27/11/2026). Menanggapi keresahan masyarakat mengenai ketidakpastian waktu pencairan, ia menegaskan bahwa proses tersebut sedang berjalan dan akan segera terealisasi dalam waktu dekat. "BSU cair, akan cair, segera," tegas Suahasil singkat namun memberikan kepastian bagi para calon penerima.

Untuk program tahun 2026 ini, pemerintah telah merancang skema bantuan sebesar Rp300.000 setiap bulannya dengan durasi selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang dinyatakan lolos sebagai penerima manfaat akan menerima total bantuan sebesar Rp900.000 yang dibayarkan secara sekaligus (lump sum). Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Namun, di balik kepastian tersebut, pemerintah masih melakukan langkah-langkah administratif yang sangat ketat. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berada dalam tahap finalisasi data. Meskipun data awal sudah tersedia, proses verifikasi dan validasi tetap menjadi prioritas utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi salah sasaran kepada pihak yang tidak berhak.

Yassierli mengungkapkan bahwa data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan saat ini sedang melalui proses pembersihan atau cleansing. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap nama yang masuk dalam daftar benar-benar memenuhi kriteria pekerja yang membutuhkan subsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Data awal tersebut masih berada di Kementerian Keuangan untuk proses finalisasi. Kami akan melakukan validasi dan verifikasi ulang sebelum menetapkan daftar penerima secara resmi," jelas Yassierli.

Proses pembersihan data ini sangat krusial guna menghindari adanya duplikasi data atau penerima yang sudah tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, pemerintah belum bisa merilis angka pasti mengenai jumlah total pekerja yang akan menerima bantuan ini hingga seluruh proses sinkronisasi data selesai dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, penyaluran bantuan ini dijadwalkan berlangsung pada rentang bulan November hingga Desember 2026. Untuk memudahkan akses, pemerintah telah menunjuk bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai saluran utama penyaluran dana tersebut. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan terus memantau informasi resmi agar dapat memastikan status kepesertaan mereka dalam program BSU ini.