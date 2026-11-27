Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto secara tegas memberikan instruksi untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Langkah ini diambil menyusul temuan adanya ketidakefisienan yang sangat mencolok dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo menyoroti bahwa sekitar 30 persen dari total APBN dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, sebuah angka yang sangat besar dan memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran.

Dalam sebuah forum penting, Presiden mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem pengadaan yang selama ini berjalan secara terfragmentasi. Saat ini, setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan pengadaan tanpa adanya koordinasi terpusat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan harga yang sangat tidak masuk akal bagi sebuah negara.

Salah satu contoh nyata yang disoroti adalah pada sektor kesehatan. Prabowo mengungkapkan bahwa rumah sakit di berbagai daerah seringkali membeli jenis obat atau alat kesehatan yang sama, namun dengan harga yang sangat berbeda satu sama lain. "Saya dapat laporan bahwa satu jenis obat bisa memiliki hingga 15 harga yang berbeda karena setiap rumah sakit daerah membeli sendiri-sendiri. Ini harus segera kita tertibkan dan dirasionalisasikan dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegas Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026.

Untuk mengatasi persoalan ini, Presiden mendorong agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Dengan status badan, lembaga ini akan memiliki kewenangan lebih kuat untuk mengonsolidasikan seluruh kebutuhan pengadaan secara nasional. Melalui skema ini, spesifikasi barang akan distandardisasi dan volume pembelian akan disatukan. Dengan volume yang besar, pemerintah akan memiliki daya tawar (bargaining power) yang jauh lebih tinggi di hadapan vendor, sehingga mampu mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan efisien.

Tidak hanya soal efisiensi harga, Prabowo juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses pengadaan. Transformasi digital diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel, sehingga menutup celah praktik korupsi atau permainan harga yang selama ini merugikan negara.

Menanggapi instruksi tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti pembentukan lembaga baru tersebut. Langkah ini juga telah mendapat lampu hijau secara hukum. Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, menyebutkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait perubahan status LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah terbit.

Sebagai langkah penguatan hukum, pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Dengan adanya payung hukum yang kuat, transisi dari sistem lama ke sistem baru diharapkan dapat berjalan mulus, memastikan setiap rupiah dari pajak rakyat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.