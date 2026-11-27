Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan langkah ekstra dalam menjaga reputasi pasar modal Indonesia di mata dunia. Langkah strategis ini dilakukan melalui komunikasi intensif dengan lembaga indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), guna memastikan seluruh agenda reformasi pasar modal domestik berjalan sesuai standar internasional yang ketat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan sebanyak 20 kali dengan pihak MSCI. Komunikasi ini menjadi sangat krusial, terutama setelah pengumuman MSCI pada pertengahan Oktober 2026 yang memberikan sorotan tajam terhadap kondisi pasar modal di tanah air.

Hasan menjelaskan bahwa sebelum pengumuman tersebut, OJK bersama otoritas terkait telah mengadakan sedikitnya 17 kali pertemuan dengan MSCI. Pasca pengumuman, komunikasi tetap berlanjut melalui setidaknya tiga pertemuan tambahan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai arah reformasi yang sedang dijalankan pemerintah.

"Setiap perkembangan kebijakan dan progres yang kami buat selalu dikomunikasikan kepada mereka. Kami ingin memberikan pemahaman bahwa reformasi pasar modal kita dilakukan secara serius dan cepat untuk menjawab setiap kekhawatiran maupun isu yang dianggap perlu perbaikan," tegas Hasan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (27/11/2026).

Fokus utama dalam pembenahan ini mencakup beberapa aspek krusial, di antaranya transparansi kepemilikan saham, pemurnian data free float, serta perbaikan tata kelola terkait saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Dari sisi transparansi, regulator tengah memperkuat akurasi perhitungan free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar investor mendapatkan data yang lebih valid.

Selain itu, OJK juga memperluas cakupan pengawasan terhadap saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Jika sebelumnya penilaian HSC hanya terbatas pada kriteria kapitalisasi pasar minimum dan price impact ratio (PIR), kini penghitungan tersebut diperluas ke seluruh saham yang tercatat di bursa. Langkah ini berdampak pada meningkatnya jumlah saham yang masuk dalam daftar pengawasan, yang kini mencapai lebih dari 383 emiten.

Tak hanya soal transparansi, penegakan hukum menjadi pilar penting dalam menjawab ekspektasi MSCI. OJK secara tegas telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif dengan nilai denda yang terus meningkat. Sejak pengumuman kasus besar pada 15 Oktober 2026, terdapat dua kelompok kasus tambahan yang telah ditindak secara administratif dengan nilai denda yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Dalam ranah pidana, OJK juga menunjukkan taringnya. Dalam kasus structured warrant, penyidik OJK telah menahan empat orang tersangka. Selain itu, koordinasi dengan Bareskrim Polri juga terus diperkuat, salah satunya dalam kasus dugaan manipulasi perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang telah menetapkan tiga tersangka.

Hasan meyakini bahwa ketegasan dalam penegakan hukum ini merupakan bagian integral dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polri atas kerja sama yang solid dalam mengungkap berbagai pelanggaran di pasar modal demi menciptakan iklim investasi yang sehat di Indonesia.